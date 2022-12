Imaan Hammam égérie de la nouvelle campagne d'Hugo Boss

Imaan avait annoncé la collaboration avec la marque en novembre sur les réseaux

Le célèbre groupe de mode Hugo Boss a choisi l'une des mannequins les plus prisées du moment pour sa dernière campagne : Imaan Hammam. La star des défilés d'origine néerlandaise, marocaine et égyptienne a été aperçue cette semaine sur les réseaux sociaux dans un clip portant des tenues de fête issues de la nouvelle collection Boss. Imaan Hammam était notamment vêtue d’une minirobe scintillante, accompagnée d’un blazer noir mais aussi d'un cardigan noir et or et d'un short. Elle a également porté une paire de shorts scintillants avec un haut noir et un blazer.

Imaan avait annoncé la collaboration avec la marque en novembre, notamment en partageant des clips sur sa page Instagram avec "#BeYourOwnBOSS" en légende. Hugo Boss a fait appel à plusieurs célébrités dont l’acteur australien Chris Hemsworth, égérie du parfum Boss Bottled Parfum, et le joueur de tennis italien Matteo Berrettini, qui présente les montres de la marque.

Imaan Hammam, 26 ans a été l'égérie de plusieurs campagnes internationales dont Off White et récemment la vedette d’une campagne de l’équipe de football néerlandaise Ajax pour la dernière collection d’avant-match. En août, la star a fait partie de la dernière vidéo promotionnelle de Tiffany & Co. pour la collection Lock de la marque de luxe américaine, aux côtés du skateboarder américain Tyshawn Jones. Par ailleurs, Imaan Hammam a défilé pour de grandes maisons de couture telles que Burberry, Fendi, Prada, Marc Jacobs, Moschino, Balenciaga ou encore Carolina Herrera.

Imaan a été découverte par une agence de mannequins à Amsterdam en 20101. En 2013, l'agence l'envoie à Paris avec VIVA Model Management. Elle signe ensuite avec DNA Model Management à New York, VIVA Model Management à Paris, Londres, et Barcelone, Why Not Model Management à Milan, et CODE Management à Amsterdam. Puis très vite la jeune femme apparaît dans Vogue Amérique, France, Italie, Britannique, Espagnol, Danois, Portugais, Arabe et Allemand.