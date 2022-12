Le film d'animation "Le poème de Lamya" sur les réfugiés syriens sort aux États-Unis

"Nous avons été inspirés par des récits de Syriens déplacés lisant de la poésie et de la littérature dans les camps de réfugiés"

Le film d'animation "Le poème de Lamya", qui raconte l'histoire d'une jeune réfugiée syrienne, devrait sortir en Amérique du Nord le 21 février 2023. Réalisé et écrit par Alex Kronemer, il raconte l'histoire d'une jeune fille de 12 ans nommée Lamya qui rencontre un poète - dans un monde de rêve - et doit l'aider à écrire un poème qui lui sauvera la vie. Lorsque Lamya échappe à la guerre dans son pays, elle reçoit un livre de poésie du poète persan du XIIIe siècle, Rumi.

L'intrigue se déroule à Alpes, déchirée par la guerre. Le spectateur découvre des images qui reflètent l'atmosphère de doute, d’incertitude et de quête d’un nouveau territoire ressentie par la jeune fille.

"Le poème de Lamya" met en scène l'acteur égyptien Mena Massoud dans le rôle de Rumi, l'actrice canadienne Millie Davis dans celui de Lamya et l'acteur américain d'origine pakistanaise Faran Tahir dans celui de Baha Walad. "Nous avons été inspirés par des récits de Syriens déplacés lisant de la poésie et de la littérature dans les camps de réfugiés pour les aider à surmonter le traumatisme de leur éloignement de leur maison, de leurs amis et de leur famille", a déclaré Kronemer à Deadline.

"'Le poème de Lamya' traite aussi de la relation magique entre les artistes et leur public, qui peut traverser le temps et l'espace pour aider à guérir et à transcender des circonstances difficiles. Bien qu'ancré dans la perte d'un être cher, le film est en fin de compte un récit positif pour la vie et la famille", a-t-il ajouté.