Brian May, le guitariste de Queen, distingué par Charles III

Brian May, guitariste phare du groupe de rock Queen, à été distingué par le roi Charles III à l'occasion des promotions royales accordées pour la nouvelle année. 1.000 autres personnalités ont également été décorées. Le guitariste avait notamment joué l'hymne national "God Save the Queen" sur le toit du palais de Buckingham à l'occasion des 50 ans de règne d'Elizabeth II en 2002. Il avait déjà été fait chevalier par la monarque en 2005. Cette année, il a joué en juin à l'occasion des 70 ans de règne de la reine. Il reçoit ainsi une nouvelle distinction pour ses "services à la musique et aux oeuvres de charité". Le musicien de 75 ans, également astrophysicien et engagé pour le bien-être animal, a affirmé à l'agence PA recevoir le titre de "knight bachelor" "comme une sorte de commission pour faire les choses qu'on attend" de ce titre : "se battre pour la justice, se battre pour les gens qui n'ont pas de voix". Les distinctions royales sont accordées deux fois par an, pour le Nouvel an et à l'anniversaire officiel du roi, toujours célébré en juin, indépendemment de la date de naissance réelle du monarque (14 novembre 1948 pour Charles III).