L'interprète de "I'm so excited", Anita Pointer est décédée

La chanteuse était membre du groupe The Pointer Sisters

La chanteuse américaine Anita Pointer, l'interprète du célèbre tube "I'm so excited" est décédée à l'âge de 74 ans d'un cancer. "Je suis triste d’annoncer que ma cliente lauréate du Grammy, Anita Pointer, est décédée après une bataille héroïque contre le cancer", a annoncé Roger Neal son agent sur Instagram.

"Bien que nous soyons profondément attristés par la perte d'Anita, nous sommes réconfortés de savoir qu'elle est maintenant avec sa fille, Jada, et ses sœurs June et Bonnie et en paix", a déclaré sa famille dans un communiqué. "Le paradis est un endroit plus beau et plus aimant maintenant qu'Anita y est".

Née en 1948 à Oakland, la chanteuse américaine de disco et soul était notamment connue pour être membre du groupe The Pointer Sisters. Les jeunes femmes avaient commencé à chanter en 1969 dans l’église où leur père était pasteur à Oakland. Elles ont sorti leur premier album en 1973 et remporté trois Grammy Awards. Le groupe était passé à trois membres après le départ en 1977 de Bonnie.