Ofra Haza a été qualifiée de "Madone du Moyen-Orient" par le magazine Rolling Stone

La célèbre chanteuse israélienne Ofra Haza figure parmi les 200 plus grands chanteurs de tous les temps, selon une liste publiée dimanche par le magazine Rolling Stone. Elle a été classée en 186e position. La liste a été compilée par l'équipe du magazine, "des contributeurs clés", et englobe "100 ans de musique pop en tant que conversation mondiale continue".

"Inspirée par ses ancêtres juifs yéménites, Ofra Haza a combiné les conventions vocales traditionnelles avec une technique moderne pour créer quelque chose qui semblait à la fois ancien et en avance sur son temps", indique le magazine. Rolling Stone a fait l'éloge du tube de 1984 de Haza, "Im Nin'alu", qu'il a qualifié d'"instantanément transportant, emportant l'auditeur dans son mezzo-soprano expressif et virevoltant". Elle a même été qualifiée de "Madone du Moyen-Orient".

https://twitter.com/i/web/status/1609660477172236289 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le "lien profond et empathique entre l'artiste et l'auditeur est le lien le plus élémentaire dans la musique", a indiqué le magazine. "Ce qui comptait le plus pour nous était l'originalité, l'influence, la profondeur du catalogue d'un artiste et l'étendue de son héritage musical."

Ofra Haza est née à Tel Aviv en 1957. Elle était connue pour son mélange de styles moyen-oriental et pop, et a été récompensée par des disques d'or et de platine. Elle avait représenté Israël au concours Eurovision de la chanson en 1983 avec son tube Haï, où elle était arrivée en deuxième position. Elle est décédée du sida en 2000.

Aretha Franklin est classée numéro un de la liste devant Whitney Houston. Figurent également Billie Eilish, Prince, Leonard Cohen, Adele ou encore Beyoncé.