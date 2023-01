L'acteur Jeremy Renner dans un état critique après un accident

L'acteur, connu pour son rôle de Hawkeye, a été grièvement blessé alors qu'il participait à une opération de déneigement

La star américaine Jeremy Renner, bientôt 52 ans, connu notamment pour son rôle de Hawkeye dans la série cinématographique Marvel, s'est blessé grièvement alors qu'il dégageait de la neige, dans l'ouest américain, selon des médias.

"Nous pouvons confirmer que Jeremy est dans un état critique mais stable après un accident lié aux conditions météorologiques alors qu'il déneigeait", a rapporté un de ses proches non identifié, cité dimanche par les médias The Hollywood Reporter et Deadline, sans préciser où l'accident avait eu lieu. "Sa famille est avec lui et il est très bien soigné", a-t-il ajouté, sans précisions sur les conditions dans lesquelles l'accident est survenu ni sur son lieu. Selon d'autres médias, l'acteur serait hospitalisé dans la ville de Reno dans le Nevada.

Selon The Hollywood Reporter, l'acteur possède une propriété près de Mt Rose-Ski Tahoe, une région proche de Reno, dans le Nevada, qui a été frappée par de fortes tempêtes hivernales. Il avait récemment publié sur les réseaux sociaux des messages sur les conditions météorologiques sévères dans la région du lac Tahoe, qui borde la Californie et le Nevada et qui est une destination de ski de renommée mondiale.

Jeremy Renner, 51 ans, a été révélé au grand public en 2009 dans le film de guerre "Démineurs", qui lui a valu une nomination pour l'Oscar du meilleur acteur. L'année suivante, il a été nommé pour l'Oscar du meilleur second rôle pour son rôle dans "The Town", le polar de Ben Affleck. Depuis 2011, il incarne régulièrement le rôle de Clint Barton, alias Hawkeye, dans les films de l'univers Marvel.