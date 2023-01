Israël : une exposition inédite dévoile les secrets de Jaffa, "la ville cachée"

"La ville cachée" se réfère au livre de l'écrivain italien Italo Calvino - Les villes invisibles

Dans sa nouvelle exposition, "la ville cachée", l’artiste israélienne Maya Smira nous fait découvrir les facettes de Jaffa que nous ne connaissons pas. Elle s’attache à montrer que dans ce "vieux Tel-Aviv", qui existe depuis des milliers d'années, aucun fil conducteur n’est perceptible dans la construction de la ville. Chaque souverain a détruit ce que ses prédécesseurs avaient bâti, bouleversé le tracé urbain, ses monuments et ses centres de gravité. Une ville ancienne en perpétuelle reconstruction. C’est ce même processus de démantèlement et de construction que Maya a adopté dans son exposition, qui se tient au centre culturel Beit Habaer à Jaffa.

"J'ai baigné dans l'art dès mon plus jeune âge, j’avais toujours un appareil photo en main, pour explorer et capturer le monde. L'exposition est née avec l’idée que la ville de Jaffa se renouvelle constamment. Elle abrite de nombreux bâtiments très différents qui reflètent la complexité culturelle et humaine, c'est pourquoi j'ai choisi sa diversité architecturale comme thème principal. Je m'intéresse aux façons dont l'art et la réalité s’entrechoquent dans différents supports puis j'étudie leurs relations", explique Maya.

Maya Smira Exposition "La ville cachée"

Maya Smira fait ainsi référence par petites touches à l'architecture ancienne de Jaffa. Elle rend compte des ruelles de la ville, collecte des matériaux, découpe, construit, peint et assemble de nouveau les bâtiments et les arches de la ville dans son art. "L’action photographique simule l'action architecturale et aboutit à un agencement spécial des bâtiments de la ville, allant du réalisme au fantastique", raconte Maya. "J'essaie de créer une tension entre la documentation et la mise en scène, en proposant une vision kaléidoscopique de la culture urbaine. Mon objectif est de reconstituer la mosaïque de la ville, en utilisant l'esthétique et le folklore local, à travers mon prisme culturel."

Le nom de l'exposition "la ville cachée", se réfère au livre de l'écrivain italien Italo Calvino - Les villes invisibles. "Il s'agit d'un ouvrage inspirant qui traite de la formation, du développement et du déclin des villes, et utilise les objets pour raconter leur histoire", explique Maya.

Une réflexion sur l’influence du lieu

L’exposition offre au visiteur un panel de photographies, de vidéos et d’installations numériques uniques, qui expriment l'ambivalence de l’essence de Jaffa à travers des combinaisons alliant le nouveau à l’ancien. Une variété de textures et de couleurs décorent les lieux familiers et ajoutent une touche festive à l'esthétique urbaine. Les images se multiplient et se recomposent, produisant des structures authentiques dans un espace symétrique et futuriste.

"J'utilise l'architecture de Jaffa comme matière première, puis j’intègre mes ressentis et ma propre vision. L’un des grands murs est recouvert de dizaines de photographies qui forment une tour. Le visiteur peut aussi admirer, sur un piédestal, de petites photographies encadrées et des rendus numériques ainsi qu'un large puits, un peu plus loin", explique l’artiste. "Comme je voyage beaucoup, mon travail est influencé par l'environnement dans lequel je me trouve et par les changements qui opèrent dans la société. Dans plusieurs de mes œuvres, j'examine la relation entre l'homme et la nature, le corps et le paysage, mais aussi entre moi-même et ce qui m’entoure. Le lieu me permet d’évoquer à travers l’art les questions d'environnement, de société et de genre."

Maya Smira Exposition "La ville cachée"

L'une des principales représentations de l'exposition se concentre notamment sur l'élément de l'arc architectural, qui est intégré dans des centaines de bâtiments à travers la ville, ainsi que dans le complexe même du centre culturel Beit HaBaer. Il symbolise l'aspiration à l'équilibre et à l'harmonie personnelle, sociale et interculturelle.

Maya Smira est une artiste polyvalente, enseignante et conférencière spécialisée dans le numérique, la vidéo, la photographie et la réalisation. Elle est diplômée de l’école d'art Minshar de Tel-Aviv, de l’Université libre et de l’Institut d’art à San Francisco. Elle présente des expositions individuelles et collectives dans des galeries, des musées et des festivals en Israël et à travers le monde. Maya a également remporté des prix et des certificats dans les domaines de la photographie et du cinéma.

Dans son prochain grand projet, Maya traite du réchauffement climatique dans le désert à Arad. En attendant, l’inauguration de l’exposition a lieu ce mercredi à 20h30, au 6 dereh salame à Jaffa.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS