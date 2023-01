Fred White, le batteur du groupe Earth, Wind & Fire, décède à 67 ans

Fred White avait rejoint ses frères Verdine et au sein des Earth, Wind & Fire en 1974

Fred White, le batteur du groupe Earth, Wind & Fire, Fred White, est décédé à l'âge de 67 ans. La nouvelle a été partagée par son frère et compagnon de groupe, Verdine White, dans un post Instagram. Il a rendu hommage au musicien "étonnant et talentueux", "qui joue désormais de la batterie avec les anges !"

"Très chère famille, amis et fans, notre famille est attristée aujourd'hui par la perte d'un membre de la famille étonnant et talentueux, notre frère bien-aimé Frederick Eugene 'Freddie' White. Il rejoint nos frères Maurice, Monte et Ronald au paradis. Enfant prodige, membre des EWF ORIGINAL 9, avec des disques d'or au jeune âge de 16 ans, il était le frère numéro 4 dans la lignée familiale", a-t-il déclaré.

Né Frederick Eugene Adams à Chicago en 1955, Fred White avait participé à une tournée de Donny Hathaway et joué de la batterie sur son album Live, sorti en 1972. Il rejoint Verdine et leur frère Maurice au sein des Earth, Wind & Fire en 1974, interprétant des tubes comme September et Shining Star. Le groupe a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2000.

"Je vous envoie mon amour et mes plus sincères condoléances, à vous et à votre famille. J'ai été béni d'avoir été en sa présence et béni d'avoir été influencé par lui. Un vrai roi. Repose en paix", a notamment réagi Lenny Kravitz au post de Verdine White.