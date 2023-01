Assaf Granit et Uri Navon remportent les Israel Kitchen Awards

Assaf Granit et Uri Navon sont des rock stars sur la scène culinaire israélienne, avec un empire de restaurants, dont le Shabour, étoilé au Michelin, à Paris

Le duo de choc formé par Assaf Granit et Uri Navon, a remporté le titre de meilleur chef lors de la deuxième édition annuelle des Israel Kitchen Awards, tandis que le restaurant OCD de Raz Rahav a reçu le prix du meilleur restaurant. L'événement a été créé pour reconnaître l'excellence et la créativité de la cuisine israélienne, récompensant les chefs, restaurateurs, entrepreneurs, experts culinaires et cultivateurs qui contribuent à la culture culinaire locale.

Assaf Granit et Uri Navon sont des rock stars sur la scène culinaire israélienne, avec un empire de restaurants qui comprend six emplacements à Jérusalem ainsi que des bistrots à Londres, Berlin, Saint-Barthélemy et le Shabour, étoilé au Michelin, à Paris.

Miriam Alster/FLASH90 Illustration - Des israéliens attablés dans un restaurant

Le titre de meilleur nouveau restaurant est revenu au Hiba de Yossi Shitrit à Tel Aviv, qui a ouvert l'été dernier et dont le succès est tel qu'il faut plusieurs mois d'attente pour pouvoir réserver. Jasmino, à Tel Aviv, a remporté le prix de la meilleure cuisine de rue pour ses pitot fraîches farci de saucisse de bœuf épicée, de cœurs de veau ou de kebab d'agneau et de veau, ainsi que d'oignons grillés, et nappé de tehina et de sauce amba.

Le Pescado à Ashdod, tenu par le chef Yehi Zino et le pêcheur Eran Jano, dont la plupart des entrées sont à base de poisson cru est l’un des rares lauréats en dehors de Tel Aviv. Le centre culinaire Asif de Tel Aviv a quant à lui remporté le prix du meilleur nouveau projet valorisant la nourriture israélienne. Le centre fait office de bibliothèque culinaire, d'atelier, de café et de boutique.

La société agro-technologique Ilsar Truffles, située sur les hauteurs du Golan, a été désignée comme la meilleure nouvelle technologie agro-alimentaire, pour sa biotechnologie qui permet de cultiver des truffes noires d'hiver rares.