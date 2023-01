L'Egyptienne Oum Kalthoum dans le classement des 200 plus grands chanteurs

Surnommée "l'Astre d'Orient", elle est généralement considérée comme la plus grande chanteuse du monde arabe

L'artiste égyptienne de renom Oum Kalthoum est la seule personnalité arabe qui figure dans le classement des 200 grands chanteurs de tous les temps publié par le célèbre magazine de la culture pop américaine Rolling Stones. "Ce qui a compté le plus dans notre choix, c'était l'originalité, l'influence, l’ampleur du répertoire d'un artiste et l'étendue de son héritage musical", a tweeté le magazine.

Oum Kalthoum est arrivée en 61e position, précédent ainsi Michael Jackson, Leonard Cohen, Johnny Cash, Janis Joplin, ou encore Barbara Streisand et Elton John.

"Elle n'a pas de véritable équivalent parmi les chanteuses occidentales: pendant des décennies, la star égyptienne a représenté, et représente toujours dans une certaine mesure, l'âme du monde panarabe" est-il écrit à son sujet. Oum Kalthoum est née dans un village du delta du Nil. Lors de sa jeunesse, elle portait des vêtements masculins et chantait des chants religieux. Dans les années 1920, sa famille s'installe au Caire, et c'est pour elle le début de la consécration, elle enregistre alors pas moins de 300 titres.

Surnommée "l'Astre d'Orient", elle est généralement considérée comme la plus grande chanteuse du monde arabe. En 1926, elle signe son premier contrat avec Gramophone Records, qui lui verse annuellement un salaire et des royalties pour chaque disque enregistré. En 1932, sa notoriété est telle qu'elle entame sa première tournée orientale : dans le Levant et en Irak. Certains musicologues considèrent ses œuvres comme une nouvelle étape dans l'histoire de la musique savante arabe ; d'autres les considèrent plutôt comme appartenant à un genre hybride, intermédiaire entre le registre savant et la variété populaire. Elle effectue ses premières représentations en France à l'Olympia les 13 et 15 novembre 1967.

Parallèlement à sa carrière de chanteuse, elle s'essaie également au cinéma (Weddad, 1936 ; Le chant de l'espoir, 1937 ; Dananir, 1940 ; Aïda, 1942 ; Sallama, 1945 et Fatma, 1947).