Les acteurs du film "Roméo et Juliette" de 1968 portent plainte pour une scène de nu à leur insu

Hussey et Whiting ont soufferts de traumatismes émotionnels et d'angoisse pendant des décennies

Les deux acteurs stars du film "Roméo et Juliette" sorti en 1968 de Franco Zeffirelli ont poursuivi la société de production Paramount Pictures pour plus de 500 millions de dollars, en raison d'une scène de nu dans le film, tournée alors qu'ils étaient adolescents. Olivia Hussey, 71 ans alors âgée de 15 ans et Leonard Whiting, 72 ans, alors âgé de 16 ans ont déposé la plainte devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, pour abus sexuels, harcèlement sexuel et fraude.

Franco Zeffirelli, décédé en 2019, avait initialement assuré qu'ils porteraient des sous-vêtements de couleur chair dans la scène de la chambre à coucher qui a été tournée dans les derniers jours du tournage, selon la plainte. Finalement, les acteurs ont été contraints de jouer la scène uniquement avec du maquillage corporel; le réalisateur leur assurant que la caméra serait positionnée de manière à ne pas montrer de nudité, selon le procès.

Les acteurs ont pourtant été filmés nus à leur insu, en violation des lois californiennes et fédérales contre l'indécence et l'exploitation des enfants, selon la plainte. Dans la scène, on aperçoit brièvement les fesses de Whiting et les seins de Hussey. Le dépôt de la cour indique que Hussey et Whiting ont soufferts de traumatismes émotionnels et d'angoisse pendant des décennies, et que leurs carrières respectives ne reflètent pas le succès du film.

Le film italo-britannique Roméo et Juliette a remporté un énorme succès, il est l'une des nombreuses adaptations de la pièce de William Shakespeare. Il a notamment été primé de deux Oscars (meilleure photographie et meilleurs costumes) et a aussi été deux fois nommé (meilleur réalisateur et meilleur film).