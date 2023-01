La participation d’Israël et de Noa Kirel à l’Eurovision compromise

Sans une division de l'information fonctionnelle, l'adhésion à l'Union européenne de radiodiffusion et la participation d'Israël à l'Eurovision est compromise

Le directeur général de l'Union européenne de radiodiffusion, Noel Curran a envoyé une lettre au Premier ministre Benjamin Netanyahou mardi, dans laquelle il exprime ses préoccupations au sujet de la possible fermeture de la division de l'information de la société de radiodiffusion israélienne. En effet, le nouveau ministre des Communications israélien Shlomo Karhi, s’est récemment prononcé en faveur de cette fermeture.

Sans une division de l'information fonctionnelle, la société ne respectera pas son engagement de service public, ce qui remet en question son éligibilité à l'adhésion à l'Union européenne de radiodiffusion et la capacité d'Israël à participer à des événements majeurs tels que le concours Eurovision de la chanson.

"Nous faisons confiance au nouveau gouvernement pour maintenir l’indépendance de Kan et lui permettre de continuer à remplir sa mission dans une société démocratique", indique Noel Curran dans sa lettre.

Noam Revkin Fenton/Flash90 Le nouveau ministre des Communications israélien Shlomo Karhi

La représentante d'Israël pour le prochain concours Eurovision de la chanson, qui aura lieu en mai à Liverpool, au Royaume-Uni, Noa Kirel, travaille actuellement sur la chanson qu’elle interprètera lors du concours.

"Autant que je m'en souvienne, nous avons déclaré notre indépendance en tant qu'État juif et démocratique il y a environ 75 ans. Les citoyens d'Israël ont élu un gouvernement de droite pour mettre en œuvre un programme économique libéral, y compris sur le marché des médias. Je suis engagé envers le public israélien et non envers un corps étranger. Nous trouverons la solution qui équilibrera l'expression culturelle d'Israël que nous voulons apporter au marché des médias", a réagi Shlomo Karhi en réponse à la lettre.