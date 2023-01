L’acteur américain Edward Norton découvre qu’il est un descendant de Pocahontas

L’examen de plusieurs documents a permis de prouver que Pocahontas est l'aïeule d'Edward Norton 12 générations avant lui

L'acteur américain Edward Norton a découvert dans une émission télévisée qu'il était un descendant de Pocahontas. Dans l'épisode de la série documentaire "Finding Your Roots" sur la chaîne publique PBS, diffusé mercredi, l’examen de plusieurs documents a permis de prouver que Pocahontas est son aïeule 12 générations avant lui.

"Cela vous fait simplement réaliser à quel point vous êtes une petite partie de toute l'histoire humaine", a déclaré Edward Norton en découvrant son ascendance. Il a également appris que son arrière-grand-père était propriétaire d'une famille d'esclaves, comprenant un homme de 55 ans, une femme de 37 ans et cinq filles âgées de 4 à 10 ans. "Apprendre une telle chose est très inconfortable et c'est ce que nous devrions tous ressentir à ce sujet", s’est ému Norton.

Pocahontas, membre de la population indigène d’Amérique, vivait au début du 17e siècle. Elle était la fille de Powhatan, le chef d'un groupe de tribus indiennes qui vivaient dans la région de Virginie. Sa relation avec John Smith a inspiré de nombreux films et histoires, selon lesquels elle l'a sauvé alors qu'il était captif de la tribu de son père. Plus tard, Pocahontas a épousé John Rolfe et a déménagé en Angleterre, où elle est décédée à l'âge de 21 ans.