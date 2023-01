Tahar Rahim présidera la 48e cérémonie des César en février prochain

"Tahar Rahim a poursuivi sa carrière avec finesse, en optant pour des personnages riches, divers et complexes, et de nouvelles expériences"

L'acteur français Tahar Rahim présidera la 48e édition des Césars français, qui aura lieu le 24 février à l'Olympia, à Paris. L'Académie des César relève, pour expliquer son choix, que Tahar Rahim a une longue histoire avec les César, prix du meilleur acteur et de l'acteur le plus prometteur en 2010 pour sa performance saluée dans "Le Prophète" de Jacques Audiard, son premier et immense rôle.

"Depuis lors, Tahar Rahim a poursuivi sa carrière avec finesse, en optant pour des personnages riches, divers et complexes, et de nouvelles expériences", a déclaré l'Académie des Césars.

JULIEN DE ROSA / AFP Tahar Rahim inaugure les illuminations de Noel sur les Champs Elysées en novembre 2022

Soulignant la capacité de l'acteur à passer de productions françaises à des productions internationales, l'organisme a cité les films "Love and Bruises" de Lou Ye, "Black Gold" de Jean-Jacques Annaud, "The Past" d'Asghar Farhadi, "Grand Central" de Rebecca Zlotowski ainsi que "The Mauritanian" de Kevin Macdonald. Il a également été vu dans la série "The Eddy" sur Netflix avec sa femme, l'actrice Leïla Bekhti, puis a tenu le premier rôle dans la série à succès de Netflix "Le Serpent", où il incarnait le tueur français Charles Sobhra, avant d'être nommé aux Golden Globes et aux Bafta pour "Désigné Coupable", où il partageait l'affiche avec l'Américaine Jodie Foster.

Parmi les prochains films de l'acteur pour 2023 figurent "Napoléon" de Ridley Scott et "Madame Web" de S.J. Clarkson.

Les prix nationaux du cinéma français sont votés par environ 3 000 professionnels du cinéma membres de l'Académie des César. Les votes pour le premier tour de l'édition de cette année ont débuté le 3 janvier et se termineront le 24 janvier. Les premières nominations seront annoncées le 25 janvier.