La nouvelle comédie du duo Nakache-Toledano attendue à l'automne

Dans ce huitième film, les cinéastes mettent en scène des "héros un peu cracra"

Le dernier long métrage d'Olivier Nakache et Eric Toledano intitulé "Une année difficile", signe le retour attendu du duo sur grand écran, et sortira en salles le 18 octobre 2023. Ce huitième film sera une "comédie pure, à l'italienne, et qui parle de notre époque", avait confié Olivier Nakache au JDD, précisant que le film abordera notamment les sujets de "surconsommation et décroissance, sobriété et surendettement".

Après deux années consacrées à la série "En thérapie", inspirée par la série israélienne "BeTipul", les cinéastes renouent ainsi avec la comédie, poussés par l'envie de "faire à nouveau marrer les gens", comme l'expliquait Eric Toledano en mars dernier au magazine Première. On se régale d'avance, en se remémorant nos éclats de rire devant les facéties et les sorties d'Omar Sy dans "Intouchables", ou celles des personnages de "Nos jours heureux" et "Tellement Proches". Une dose d'endorphine bienvenue dans ce contexte de guerre, de menace nucléaire, de pandémie et d'inflation galopante.

Le duo a posté sur Twitter une photo du casting, dans lequel on retrouvera notamment Pio Marmaï, Noémie Merlant, Mathieu Amalric, et Jonathan Cohen. L'acteur remplace Alban Ivanov, initialement retenu pour jouer l'un des rôles principaux, mais qui a dû renoncer au projet pour raisons de santé.

https://twitter.com/i/web/status/1610679717396357121 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Après avoir mis en scène des professions et des personnages qui forçaient l'admiration dans "Intouchables" et "Hors normes", le duo a cette fois choisi de mettre en lumière des "héros un peu cracra", confiait Eric Toledano à Première. "Là, on veut faire quelque chose d'un peu différent, avec [...] des héros très cyniques, qui sont prêts à tout pour arriver à leurs fins [...] C'est une forme de renouvellement, pour qu'on se régénère aussi", poursuivait-il.

ANDER GILLENEA / AFP Archive - Les réalisateurs Olivier Nakache et Eric Toledano posent aux côtés de l'acteur Omar Sy et de l'actrice Charlotte Gainsbourg lors du 62ème Festival du Film de San Sebastian, le 27 septembre 2014.

Le synopsis officiel qui a été mis en ligne décrit ainsi le film : "Albert et Bruno sont surendettés et en bout de course, c’est dans le chemin associatif qu’ils empruntent ensemble qu’ils croisent des jeunes militants écolos. Plus attirés par la bière et les chips gratuites que par leurs arguments, ils vont peu à peu intégrer le mouvement sans conviction…" Deux années en "Thérapie" auront sans aucun doute fait évoluer encore le duo le plus bankable et le plus touchant du cinéma français.