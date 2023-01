Gal Gadot ne devrait pas reprendre le rôle de Wonder Woman

L'actrice israélienne a affirmé être reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de jouer "un personnage aussi incroyable et emblématique"

L'actrice israélienne Gal Gadot ne devrait plus revêtir le costume de Wonder Woman, a rapporté le magazine Variety cette semaine, alors que l'incertitude plane sur l'avenir des films de super-héros de la franchise DC. Le réalisateur James Gunn et le producteur Peter Safran d'Ezra Miller, ont été nommés à la tête du DCU pour tout donner un coup de fouet à la franchise, qui peine à tenir la comparaison devant les succès de Marvel.

Evan Agostini / Invision via AP 2020 © Gal Gadot à la Vanity Fair Oscar Party, le 9 février 2020, à Beverly Hills, en Californie.

Gunn et Safran, qui doivent présenter leur vision au PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ne devraient pas le confier le rôle de de Wonder Woman à Gal Gadot, ni celui de Supermer à Henry Cavill. Les deux hommes ont élaboré un projet sur 10 ans pour les prochains films DC, et selon les reumeurs, toutes les stars actuelles de la franchise devraient être remplacées par une génération d'acteurs nettement plus jeunes.

Comme il a été récemment rapporté, la suite de Wonder Woman 1984 réalisée par Patty Jenkins ne devrait pas voir le jour. Gal Gadot a par ailleurs posté sur les réseaux sociaux qu'elle était "reconnaissante d'avoir l'opportunité de jouer un personnage aussi incroyable et emblématique" et qu'elle avait "hâte de partager son prochain chapitre avec vous", laissant entendre que la page était définitivement tournée.

Mais l'actrice israélienne devrait très vite s'en remettre : elle interprète en effet le rôle principal de Heart of Stone, un thriller d’action produit par Netflix, et dont les premières photos ont été récemment publiées. Gal Gadot joue le rôle de Rachel Stone, une espionne chevronnée travaillant pour la CIA, et envoyée sur une mission dangereuse.