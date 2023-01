Des compositeurs ayant fui le nazisme à l'honneur lors d'un concert à Levallois

Yaïr Benaïm s'est donné pour mission de redonner vie à ces compositeurs, avec son orchestre, l’Open Chamber Orchestra, et la soliste Anne Gravoin

Paul Ben-Haïm, Marc Lavry et Ödön Partos... Ces compositeurs ont tous un point commun : juifs, ils avaient commencé une grande carrière en Europe dans les années 30, avant de fuir leur pays natal pour échapper au nazisme. "J'ai grandi en écoutant et jouant leurs répertoires. J'étais amoureux de cette musique composée pour moi par des génies", raconte le chef d’orchestre Yaïr Benaïm. "Ils sont partis en Israël ou aux Etats-Unis à la veille de la seconde guerre mondiale, et y ont composé des choses formidables, ils ont gagné leur notoriété. Mais ici on les a oubliés."

Yaïr Benhaim Concert Musique et Espoir, le 17 janvier à Levallois

Yaïr Benaïm s'est donc donné pour mission de les faire revivre, avec son orchestre, l’Open Chamber Orchestra, et la soliste Anne Gravoin... Mark Lavry avec une Hora et le poème symphonique Emek (la vallée d'Izrael), Paul Ben-Haïm avec la Berceuse Sefaradit, Eric Zeisl et son scherzo pour orchestre à cordes, ou encore Erich Itor Kahn. Ces oeuvres magnifiques seront jouées le 17 janvier à Levallois-Perret lors d'une grande soirée dédiée, contant en musique une histoire des juifs et d'Israël.

"Je m'étais donc promis qu'une fois un orchestre de qualité constitué je ferais connaître leur musique"

Né à Haïfa en Israël, Yaïr Benaïm commence le violon à l’âge de 3 ans. Il se distingue au sein de sa génération en remportant en 1990 le prix de musique de chambre du « Israel Broadcasting Authority » et en obtenant le satut national très prisé d’Artiste Emérite de l’Etat d’Israël, ainsi que des bourses de la fondation Amérique- Israël pour la culture. En 1997, il rencontre à Paris Gérard Poulet qui deviendra son Maître. Cette rencontre décisive l’incite à s’installer à Paris pour y poursuivre sa carrière.

Mardi 17 janvier 2023 à 20h30 – salle Ravel – 33 rue Gabriel Péri - Levallois - www.openchamberorchestra.com