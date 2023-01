Kaléidoscope, la nouvelle série Netflix à regarder dans le désordre

5 040 combinaisons de visionnages sont possibles, ce chiffre grimpant à 40 320 si l'on décide de ne pas regarder le final en dernier

Netflix a mis en ligne, le 1er janvier dernier, Kaléidoscope, sa nouvelle série originale signée Eric Garcia qui s'annonce comme la dernière belle pépite de la plateforme. Bénéficiant d’un casting haut de gamme, ce thriller a surtout un concept aussi fou qu’original. Il est en effet possible de regarder les épisodes dans le désordre, sauf l'épisode final, sans pour autant se perdre dans l’histoire.

"Un deuxième visionnage de la série avec un ordre différent vous permettra d'avoir un nouveau regard sur l'intrigue"

La mini-série Kaléidoscope raconte les aventures du génial voleur Leo Pap, qui planifie un casse qui lui fera empocher 7 milliards de dollars. Les épisodes, ponctués de plusieurs bouleversements inattendus, s’étendent sur 25 ans, avec des chronologies différentes.

"En suivant les personnages à différents moments, on peut les percevoir de manières nouvelles. Cela me semblait judicieux d'associer une narration non linéaire à une histoire de braquage", a déclaré au New York Post, le réalisateur Eric Garcia, insistant sur l’intérêt de regarder les épisodes dans un ordre aléatoire. "Un deuxième visionnage de la série avec un ordre différent vous permettra d'avoir un nouveau regard sur l'intrigue", ajoute-t-il. 5 040 combinaisons de visionnage sont possibles, ce chiffre grimpant à 40 320 si l'on décide de ne pas regarder le final en dernier.

La série s’est rapidement classée numéro 1 sur la plateforme et les abonnés Netflix ne tarissent pas d’éloges: "C'est la série du siècle", ou encore "La série Kaléidoscope c'est un casse-tête. Maintenant que j'ai fini je vais regarder à nouveau et prendre des notes", peut-on lire sur le réseau social à l’oiseau bleu. Aucune suite n’est prévue.