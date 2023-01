En 2015, le magazine Rolling Stone l'avait hissé au cinquième rang de son classement des 100 plus grands guitaristes de tous les temps

Le guitariste britannique Jeff Beck est mort à l'âge de 78 ans des suites d'une méningite, a annoncé sa famille dans un communiqué, mercredi soir. "Au nom de sa famille, c'est avec une profonde tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de Jeff Beck. Après avoir soudainement contracté une méningite bactérienne, il est décédé paisiblement hier", a indiqué le communiqué publié sur le site officiel du musicien.

Jeff Beck a écrit sa légende avec le groupe The Yardbirds de Jimmy Page et Eric Clapton dans les années 1960. Tous ses pairs, de Mick Jagger à Jimmy Page, la plupart Britanniques de la même génération, ont salué son génie. Le leader des Rolling Stones, a rendu hommage à "un homme merveilleux et l'un des plus grands guitaristes du monde", dans une vidéo postée sur Twitter.

"Personne ne jouait de la guitare comme Jeff », a salué, également sur Twitter, l'Israélo-Américain Gene Simmons du groupe de hard rock Kiss. Tony Iommi, fondateur de Black Sabbath, a mentionné "une incroyable icône, un guitariste de génie. Il n'y aura jamais un autre Jeff Beck. Le chanteur Rod Stewart a quant à lui estimé que "Jeff Beck (venait) d'une autre planète". Sur Instagram, Jimmy Page, 79 ans, a salué "le guerrier à six cordes (qui) n’est plus là pour que nous admirions le charme qu'il était capable de diffuser sur nos émotions de mortels".

Né en juin 1944 près de Londres, Jeff Beck est considéré comme l'un des meilleurs guitaristes de rock, hard rock, blues et même de jazz, l'égal d'Eric Clapton, Jimmy Page ou Jimi Hendrix. Il était capable de passer d'un style à l'autre et d'innover en permanence avec le son de ses instruments et de ses amplis. En 2015, le magazine Rolling Stone l'avait hissé au cinquième rang de son classement des 100 plus grands guitaristes de tous les temps.