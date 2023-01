Israël/Archéologie : des œufs d’autruche vieux de 4 000 ans découverts dans le Néguev

En plus de œufs, des pierres brûlées, des outils en silex et en pierre et des fragments de poterie ont été découverts dans les dunes de sable de Nitsana

Huit œufs d'autruche, vieux de plus de 4 000 ans, ont été découverts dans les dunes de sable de Nitsana dans le Néguev, près d'un ancien feu de camp, a annoncé jeudi l'Autorité israélienne des antiquités. Selon Lauren Davis, directrice des fouilles de l'Autorité, le campement était utilisé par les nomades du désert depuis la préhistoire. "Nous y avons découvert des pierres brûlées, des outils en silex et en pierre et des fragments de poterie, mais la découverte vraiment spéciale est cette collection d'œufs d'autruche", explique-t-elle. Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority Les fouilles archéologiques près de la localité de Be'er Milka dans le Néguev "Nous avons trouvé des œufs d'autruche sur des sites liés aux sépultures et au culte, qui servaient également de récipients de luxe. Les décorations et gravures sur les œufs indiquent leur utilisation", précise Amir Gorzalzani, qui a participé aux fouilles archéologiques. La découverte a été effectuée lors de fouilles archéologiques sur les terres agricoles de la localité de Be'er Milka, en vue de la préparation des champs. Lauren Davis a déclaré qu'il s'agissait d'une découverte très importante, "qui, combinée aux méthodes scientifiques contemporaines, peut nous en apprendre beaucoup sur la vie des nomades dans le désert dans les temps anciens". Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority Lauren Davis, la directrice des fouilles près de Be'er Milka dans le Néguev "Bien que les nomades n'aient pas construit de structures permanentes, ce site nous permet de sentir leur présence dans le désert. Les sites de ce type sont rapidement envahis par les dunes, et à cause du mouvement des sables, ils peuvent être recouverts pendant des centaines ou des milliers d’années", continue-t-elle. Le sable a conservé de manière exceptionnelle les œufs, qui se dégradent habituellement extrêmement rapidement. Ces œufs font dire à Lauren Davis que les autruches ont vécu dans la région depuis la préhistoire, jusqu'à leur disparition au 19e siècle. "Leurs œufs se trouvent dans des sites antiques de toutes les époques, ce qui indique qu'ils étaient une matière première importante".