Thibaut Courtois et Mishel Gerzig prévoient un mariage à coloration juive

On ne sait pas encore si la cérémonie sera célébrée par un rabbin, Thibaut Courtois n'étant pas juif

Le gardien de but du Real Madrid, Thibaut Courtois, et sa fiancée israélienne, Mishel Gerzig, n'organiseront peut-être pas leur prochain mariage en Terre sainte, mais la future mariée tient à intégrer certaines coutumes juives à cet événement. Bien que le footballeur belge et la mannequin israélienne n’aient jusqu'à présent divulgué que peu de détails sur ce jour spécial, le site d'information israélien Israel Hayom a rapporté cette semaine que le couple prévoyait d'échanger leurs vœux sous une houppa (dais nuptial juif) et que Thibaut Courtois briserait un verre avec son pied comme le veut la tradition juive.

On ne sait toutefois pas encore si la cérémonie sera célébrée par un rabbin, Thibaut Courtois n'étant pas juif. On sait juste que le lieu du mariage a été décrit comme "un lieu de vacances". Israel Hayom a également relaté que Mishel Gerzig se trouvait en ce moment en Israël pour tourner une campagne pour une marque de savon. À 25 ans, celle-ci a déjà une brillante carrière internationale de mannequin pour des marques israéliennes et internationales, telles que GUESS et Twentyfourseven.

Channel 12 news Le gardien de buts belge Thibaut Courtois et le mannequin israélien Mishel Gerzig

Depuis le début de leur relation, le mannequin a été accusé d'être une "tueuse d'enfants" - à l'instar des accusations qui visent Israël sur les réseaux sociaux - et des commentaires comme "Palestine libre" sont constamment postés sur sa page Instagram. Interrogée sur la façon dont son compagnon gère les critiques, Mishel Gerzig a répondu qu'"il gère ça encore mieux que moi, ça lui passe au-dessus de la tête, il n'y pense pas trop".

Elle a également déclaré avoir été critiquée dans son pays d’origine sur son couple avec un non-juif, star du football ou pas. "Ici en Israël, il y a un problème sur le fait que je fréquente un non-juif, et à l'étranger il y a un problème avec le fait que je sois israélienne, alors que puis-je faire si personne n'est content ?"