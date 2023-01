La star de House of the Dragon, Milly Alcock, est apparue ivre sur la scène des Golden Globes

La séquence est devenue virale sur les réseaux sociaux

La star de House of the Dragon, Milly Alcock, est apparue ivre lors de la cérémonie de remise des Golden Globes. L'actrice, apparue sur scène aux côtés d'Emma D'Arcy et du réalisateur Miguel Sapochnik après que la série a remporté le prix de la "Meilleure série dramatique", semblait très éméchée.

Pendant que Miguel Sapochnik prononçait son discours, Milly Alcock a gloussé et pointé son doigt vers le public avant de le placer sur ses lèvres. La séquence est devenue virale sur les réseaux sociaux.

https://twitter.com/i/web/status/1613312678398758913

Milly Alcock a fait référence à l'incident sur Instagram en repostant une photo d'elle sur scène accompagnée de la légende "Ummmmmm".

Dans House of the Dragon, l'actrice joue la version plus jeune de Rhaenyra Targaryen, tandis qu'Emma D'Arcy joue le même personnage à l'âge adulte. La série fantastique, préquel de Game of Thrones, se déroule environ 200 ans avant la série originale de George RR Martin. Milly Alcock a déjà évoqué le tournage de certaines scènes controversées de la série, dont une d'inceste avec Matt Smith, qui joue l'oncle de son personnage. Milly Alcock s'est fait connaître pour son rôle dans la série comique Upright de Sky Atlantic aux côtés de Tim Minchin. Elle a également joué dans un certain nombre de projets dans son Australie natale, notamment le thriller policier Reckoning et la série surnaturelle The Gloaming.