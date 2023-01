Des chercheurs confirment les mentions du roi David sur la stèle de Mesha

La stèle décrit des événements mentionnés dans la Bible hébraïque, y compris des allusions à la "Maison de David" et son dieu

Les chercheurs ont vérifié avec un degré de certitude considérable que la stèle de Mesha - une dalle de pierre basaltique découverte en 1868 à l'est de la mer Morte - contient des références explicites au roi David. Également appelée pierre moabite, elle a fourni aux historiens et aux linguistes la plus grande source de langue moabite à ce jour - un dialecte cananéen, autrefois parlé dans la région décrite dans la Bible comme Moab, l'actuelle Jordanie occidentale, au début du premier millénaire avant notre ère.

La stèle se trouve actuellement au musée du Louvre à Paris. Bien qu'endommagée en 1869, une impression en papier mâché de l'inscription avait été réalisée avant que les dommages ne surviennent. La dalle est gravée d'un long récit du roi Mesha de Moab avant qu'il ne parte en guerre contre Israël. Elle décrit des événements relatés dans un récit similaire dans 2 Rois 3 de la Bible hébraïque, y compris des allusions au dieu israélite, ainsi qu'à la "Maison de David" et à l'"Autel de David".

Domaine public/Wikimedia Commons La stèle de Mesha

Cependant, les chercheurs n'étaient jusqu'à aujourd'hui pas entièrement sûrs que ces références au roi David étaient correctement déchiffrées. Dans un article intitulé “Mesha’s Stele and the House of David” publié dans la Biblical Archeology Review fin 2022, les chercheurs André Lemaire et Jean-Philippe Delorme ont réexaminé les preuves, expliquant comment des photographies numériques de la "stèle restaurée et du squelette en papier" ont été prises en 2015.

"L'équipe a utilisé une méthode appelée Reflectance Transformation Imaging. Cette méthode est particulièrement précieuse car le rendu numérique permet aux chercheurs de contrôler l'éclairage d'un artefact inscrit, de sorte que les incisions cachées, faibles ou usées deviennent visibles", écrivent-ils. Ainsi, les chercheurs ont pu se faire une idée beaucoup plus précise de ce qui était inscrit sur la stèle.