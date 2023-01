Décès de l'actrice italienne Gina Lollobrigida à l'âge de 95 ans

L'actrice avait acquis une notoriété internationale dans les années 1950 dans des films comme "Fanfan la Tulipe"

L'actrice italienne Gina Lollobrigida, star des films "Fanfan la Tulipe" et "Pain, Amour et Fantaisie", est décédée lundi à l'âge de 95 ans, a rapporté l'agence de presse Ansa. Née le 4 juillet 1927 dans le petit village de Subiaco, au cœur des montagnes abruzzes, dans le centre de l'Italie, Gina Lollobrigida s'est ensuite installée à Rome.

Gina Lollobrigida a acquis une notoriété internationale dans les années 1950 et 1960. Au cours de sa carrière, elle a joué avec les plus grands acteurs de sa générations : Franck Sinatra, Sean Connery, Marcello Mastroianni, Humphrey Bogart... Elle a enchaîné les rôles dans de nombreux films, notamment "Les belles de nuit" (1952), "Plus fort que le diable" (1953), "Notre-Dame de Paris" (1956) où elle incarne Esmeralda, ou encore "Salomon et la reine de Saba" (1959).

La "Lollo" comme on l'appelait a ensuite déserté les plateaux. Ces dernières années, elle s’était principalement consacrée à la photographie et à la sculpture. Elle s’est aussi engagée dans la lutte contre la faim dans le monde et a vainement brigué l’an dernier un siège au Sénat italien.

Elle n'est, depuis 1962, qu'apparue qu'occasionnellement au cinéma et à la télévision.