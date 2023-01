Le "Nostradamus des temps modernes" prédit que 2023 sera "le début de la fin"

Athos Salomé, réputé pour ses prévisions, en est certain : l'Antéchrist arrivera sur Terre cette année... retenez votre souffle !

Personne ne sait si Nostradamus, cet astrologue français du XVe siècle, connu pour ses prophéties, avait prévu la venue de son successeur. Mais nombreux estiment qu'Athos Salomé, un homme de 35 ans vivant au Brésil, est son digne héritier. Ce prophète auto-proclamé prétend avoir annoncé la pandémie de coronavirus et l'invasion russe de l'Ukraine. Et celui qui a été surnommé le "Nostradamus moderne" met en garde aujourd'hui contre la venue de l'Antéchrist en 2023. Comme si l'inflation grimpante, le réchauffement climatique et la suppression des places de parking ne suffisaient pas.

Dans une interview accordée la semaine dernière au Daily Star, Athos Salomé a affirmé sans détour que 2023 sera "le début de la fin". "Contrairement à ce que tout le monde pense, l'Antéchrist ne vient pas d'Europe et devrait se manifester pleinement entre les années 2023 et 2026, selon les études de la Kabbale. Les livres saints voient l'Antéchrist comme une entité, mais cela ne signifie pas qu'il apparaîtra comme une seule personne. En fait, l'Antéchrist est déjà prêt et en route", a-t-il affirmé. On lui demandera de prendre son temps tout de même.

Instagram Athos Salomé

Notre prophète en herbe a aussi ajouté qu'un virus zombie mortel viendra de l'Antarctique... une vraie source d'inspiration pour les scénaristes de Netflix ! Et ce n'est pas tout, puisqu'Athos Salomé jure que la prétendue base secrète du Nevada, la Zone 51, abrite un portail souterrain en trois dimensions qui ouvrira en 2023 !

"Ce portail pourra transporter des personnes entre les dimensions de l'espace et du temps. Il y a un tunnel qui mène à un autre endroit et cette approche fera que tout le monde jouera à Dieu. Cela peut sembler impossible, mais cela existe. Cela se produit déjà en Antarctique". Enfin une solution radicale et efficace pour en finir avec la voiture ! Fort heureusement, ce Nostradamus 2.0 avait aussi prédit l’arrivée des zombies sur Terre et une invasion des États-Unis par un pays qui l’aurait trahi. Deux prévisions qui ne se sont pas réalisées... On peut souffler et reprendre une activité normale.