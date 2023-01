Niv Sultan, la star de la série israélienne Téhéran sur le tapis rouge des Critics' Choice Awards à Los Angeles

La série Téhéran, dans laquelle Niv Sultan interprète un agent du Mossad, a été nommée dans la catégorie "Meilleure série en langue étrangère"

La cérémonie des Critics' Choice Awards 2023, qui s'est tenue dimanche soir à Los Angeles, était remplie de stars hollywoodiennes telles que Julia Roberts, Viola Davis et bien d'autres. La star israélienne de la série Téhéran, Niv Sultan était également présente sur le tapis rouge. La série Téhéran, dans laquelle Niv Sultan interprète un agent du Mossad infiltré en territoire ennemi, a été nommée dans la catégorie "Meilleure série en langue étrangère", remportée par la série canado-sudcoréenne, Pachinko. Niv Sultan a tout de même eu l'occasion de se faire remarquer à Hollywood.

Si les Critics' Choice Awards ne jouissent pas du même prestige que les Golden Globes, ils ne manquent pas de grands noms chaque année. Légère et élégante dans une robe noire Saint Laurent, Niv Sultan n'a pas hésité à se faire prendre en photo avec d'autres stars montantes, comme l'actrice sud-africaine Thuso Mbedu, vedette du film The Woman King sorti en 2022.

L’actrice Glenn Close, qui joue dans la deuxième saison de Téhéran, ne s'est pas rendue à la cérémonie de remise des prix. La rumeur veut que de nombreux artistes se sentent obligés d'assister à la cérémonie par crainte d'être lésés par les critiques dans leurs futurs projets, ce qui peut nuire considérablement à leur carrière.

Cate Blanchett a quant à elle reçu le prix de la meilleure actrice pour sa performance dans Tár. Jennifer Coolidge a remporté le prix du meilleur second rôle féminin dans une série dramatique pour The White Lotus. Brendan Fraser a remporté le prix du meilleur acteur pour sa performance dans The Whale. Amanda Seyfried a remporté le prix de la meilleure actrice dans une série ou un film réalisé pour la télévision pour son rôle dans The Dropout.

Malgré l'abondance de stars, certains grands noms ont brillé par leur absence, comme Tom Cruise, Colin Farrell ou encore Steven Spielberg.