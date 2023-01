Des biens ayant appartenu aux Juifs allemands pendant la Shoah exposés à Berlin

"C'est un témoignage de la vie que nous avions autrefois"

La semaine prochaine sera inaugurée une nouvelle exposition au Bundestag, le parlement fédéral allemand, à Berlin, à l'occasion de la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste. Environ 16 objets historiques datant de la Shoah, ayant appartenu à des Juifs allemands seront présentés. Dès le début de l'Holocauste, la famille Margolis, qui vivait alors dans la petite ville de Kemnitz, a expédié un piano, ainsi que d'autres objets, en Israël, afin qu'il ne soient pas aux mains des nazis. "Le lien établi entre les histoires personnelles autour de chaque objet et les lieux d'Allemagne d'où ils proviennent crée un pont entre le souvenir du passé et les espoirs et rêves futurs de toutes les communautés", ont déclaré Ruth Or et Michael Tal, les commissaires de l'exposition.

L'un des rares objets provient de Menashe et Bracha Margolis. En octobre 1938, l'expulsion des Juifs non citoyens d'Allemagne était déjà en cours, mais le couple était caché par des associés et a pu échapper à la barbarie. Menashe décide néanmoins de fuir aux Pays-Bas et y obtient un permis d'entrée en Israël. Ils sont arrivés, avec le conteneur, à Haïfa. Les garçons Margolis apprirent à jouer du piano, mais celui-ci fut finalement donné au musée Yad Vashem en témoignage du sauvetage de la famille de l'Allemagne nazie.

"Maintenant que le piano a été transféré au Bundestag, de nombreuses personnes pourront le voir et en savoir plus sur notre combat. C'est un témoignage de la vie que nous avions autrefois et de l'évasion miraculeuse des griffes des nazis, quelques semaines seulement avant que la guerre n'éclate", a déclaré à Ynet leur fils Shlomo âgé de 99 ans.

Lore Stern Mayerfeld, survivante de l'Holocauste, qui assistera à l'inauguration de l'exposition, a raconté comment son père Marcus a été envoyé à Buchenwaldon la nuit de la Nuit de cristal. Alors qu'elle était encore en pyjama, elle s'est cachée avec sa mère parmi des amis et a réussi à échapper à l'attention des nazis, pour finalement revenir dans une maison saccagée.

Le 27 janvier prochain marque la Journée internationale de la commémoration de la Shoah. Il s'agit d'une date symbolique car elle correspond à l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau.