We Will Rock You, la comédie musicale de Queen arrive en Israël

La comédie musicale We Will Rock You, qui reprend les plus grands tubes du légendaire groupe de rock britannique Queen, arrive en Israël cette année. Dix représentations sont prévues entre le 30 août et le 9 septembre 2023, ont annoncé les producteurs israéliens du spectacle mercredi. Le prix des billets variera de 195 shekels (53 euros) pour les places les moins chères à 695 shekels (190 euros) pour les sièges VIP. La prévente des billets a commencé mercredi, et la vente ouverte au grand public démarrera jeudi. Toutes les représentations auront lieu au Tel Aviv Performing Arts Center.

Le thème du spectacle est axé sur la tentative de sauver la musique rock'n'roll dans un monde post-apocalyptique. "We Will Rock You présente une ère où les algorithmes prédisent toutes les préférences humaines, où les instruments de musique et la musique live ont disparu depuis longtemps, et propose donc quelque chose de plus adapté à notre époque : un hymne à l'individualité au rythme effréné, qui tape du poing et du pied", indique la production.

24 des plus grands succès de Queen seront interprétés dans le spectacle dont Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust, I Want to Break Free, Don't Stop Me Now, We Are the Champions, Radio Ga Ga, Killer Queen, Under Pressure, et bien entendu We Will Rock You. 55 chanteurs, acteurs, danseurs et musiciens accompagnés de 100 tonnes de matériel arriveront en Israël pour se produire sur scène.

STR / AFP Le comédien britannique Ben Elton, l'acteur américain Robert de Niro et les membres du groupe Queen Brian May et Roger Taylor au Dominion Theatre de Londres le 26 mars 2002

La comédie musicale We Will Rock You a été écrite par le comédien britannique Ben Elton, en collaboration avec les membres restants du groupe, le guitariste Brian May et le batteur Roger Taylor. Le chanteur et leader de Queen, Freddy Mercury, est mort du sida en 1991, tandis que le quatrième membre du groupe, le bassiste John Deacon, s’est retiré de toute vie publique en 1997. Le spectacle, joué pour la première fois en public en 2002 au Dominion Theatre de Londres, était produit par l’acteur américain Robert De Niro. Le spectacle a été joué plus de 4 600 fois dans la capitale anglaise.