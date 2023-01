Il s'agit d'un gouvernement du peuple, qui doit soutenir tous les citoyens, qu'ils soient d'accord ou non avec ses politiques

Le ministre israélien de la Culture et des Sports Miki Zohar, a déclaré lundi que l'État ne financerait pas les films jugés "offensants" pour le pays ou son armée, suscitant la crainte et les critiques des cinéastes et de leurs partisans. Dans une interview accordée à Ynet, Miki Zohar a déclaré que les cinéastes israéliens qui sollicitent des fonds de l'État pour leurs films devront signer un engagement selon lequel leur œuvre n'est pas anti-israélienne. Pour justifier sa décision, il a rappelé que les entités qui boycottent l'État juif citent souvent des œuvres d'art critiques produites localement comme preuve de leurs affirmations. Miki Zohar n'a pas apporté de précisions sur les critères qui conduiraient l'Israel Film Council à qualifier un film d'"offensant" ou d'anti-israélien.

"On s'y attendait à moitié, mais cela renforce les craintes", a déclaré Isaac Zablocki, directeur de l'Israel Film Center au centre communautaire Marlene Meyerson JCC de Manhattan à i24NEWS. "Les subventions d'État pour les films israéliens sont énormes, et la plupart d'entre eux dépendent de ces fonds. C'est ce qui est merveilleux en Israël : le succès de son cinéma peut être en partie attribué à l'État. L'autre partie peut arguer que si c'est l'argent du gouvernement, il ne devrait pas décider de ce qu'il finance ? Mais c'est un gouvernement du peuple, et il devrait soutenir tous les gens, qu'ils soient d'accord avec ses politiques ou non.", a-t-il ajouté.

Tomer Neuberg/Flash90 Le ministre israélien de la Culture et des Sports, Miki Zohar

Miki Zohar a noté que tous les organismes de financement de films qui travaillent avec le Film Council seraient également tenus de "signer un document par lequel ils s'engagent à ne pas produire de contenu portant atteinte à l'image de l'État d'Israël et aux soldats de [son armée]. C'est la condition pour obtenir un financement. Au final, le public décidera s'il vient voir un film ou non, mais nous ne ferons aucun compromis sur la question du financement. Nous ne financerons pas de contenu offensant vis-à-vis des soldats et de l'État d'Israël", a-t-il martelé.

Si la politique est récente, Zablocki précise que les artistes en Israël ont peur depuis des années. Les contenus financés par l'État et critiques à l'égard d'Israël ont été contestés par le passé par l'ancienne ministre de la Culture Miri Regev, qui a cherché en 2017 à réformer les critères de financement public des films israéliens - ce qui a conduit à une relation tendue avec les artistes locaux. "La discrimination atteint toute personne qui a des opinions politiques", poursuit Zablocki. "Les cinéastes devront plus que jamais danser autour des sujets. Ils doivent jouer le jeu de celui qui est au pouvoir, et maintenant le groupe au pouvoir ne s'aligne pas sur tous les artistes."

Olivier Fitoussi/Flash90 Illustration - Des Israéliens au Cinema City à Jérusalem

Dans son annonce, Zohar a ajouté que s'il ne suggérait pas la censure, l'État n'est pas tenu de financer les œuvres qu'il juge hostiles. "En fin de compte, vous devez vous rappeler que vous êtes autorisé à faire le film que vous voulez dans le cadre de la loi, bien sûr. Nous sommes dans une démocratie. Mais l'État n'a pas à financer un contenu aussi controversé, car il viole des choses très fondamentales."

Si cela n'équivaut pas à une censure directe, Zablocki estime que les créateurs vont être amenés à "s'autocensurer". "Qui décide de ce qui donne une mauvaise image d'Israël ? L'art est toujours sujet à interprétation. Il y a ceux qui interprètent la critique comme une offense", a-t-il déclaré. "Mais la critique est une partie importante de l'art ainsi que de la pensée juive - trouver des perspectives critiques sur la façon dont nous faisons les choses afin de nous améliorer et d'améliorer notre société. C'est la démocratie dans son essence."