L’actrice Marisa Abela jouera le rôle d'Amy Winehouse dans un biopic consacré à la chanteuse

L'actrice juive Marisa Abela interprètera le rôle d’Amy Winehouse dans un prochain biopic sur la vie de la chanteuse, rapporte jeudi le Jewish Chronicle. Une photo promotionnelle juxtapose les portraits des deux femmes coiffées de la même manière et portant le grain de beauté caractéristique au-dessus de la lèvre pour montrer leur ressemblance. Marisa Abela est une actrice britannique née d’une mère juive et d’un père libano-maltais. Ce sera son premier rôle principal dans un film. Elle sera aussi à l’affiche du film Barbie qui sortira cette année, aux côtés de Margot Robbie, Will Ferrell et Ryan Gosling.

Le biopic intitulé Back to Black, en référence à l’un des plus grands tubes d’Amy Winehouse, sera réalisé par le réalisateur de Cinquante nuances de Grey, Sam Taylor-Johnson, qui était un ami intime de la chanteuse. "Ce que nous voulons, c'est que quelqu'un fasse le portrait d'Amy telle qu'elle était... la personne drôle, brillante, charmante et horrible qu'elle était", a déclaré Mitch Winehouse, le père d'Amy au Jewish Chronicle.

Le journal juif affirme également que les producteurs souhaitaient engager une actrice juive pour le rôle, son identité faisant partie intégrante du caractère de la chanteuse. Amy Winehouse est considérée comme l'une des plus grandes musiciennes de tous les temps et ses albums se sont vendus à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde.

Amy Winehouse est décédée, en 2011, à l’âge de 27 ans, probablement d'une surconsommation d'alcool.