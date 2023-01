L'acteur britannique Julian Sands porté disparu

Julian Sands a été porté disparu après s'être promené dans les montagnes californiennes vendredi dernier

L'acteur britannique Julian Sands a été porté disparu après avoir fait une randonnée dans les montagnes de San Gabriel en Californie la semaine dernière. L'homme de 65 ans a été porté disparu dans la région de Baldy Bowl vendredi, alors que le mauvais temps sévit en Californie du Sud. La police a indiqué que les équipes de secours se sont retirées du massif de montagnes le week-end dernier en raison des risques d'avalanche, mais les recherches se poursuivent par drone et hélicoptère.

M. Sands est connu pour ses rôles dans des films et des séries télévisées populaires, notamment A Room With A View, 24 et Smallville.

Dans une déclaration partagée avec l'agence de presse PA, le département du shérif du comté de San Bernardino a affirmé que M. Sands a été porté disparu vers 19h30 heure locale le vendredi 13 janvier.

Les équipes de recherche et de sauvetage du département "ont répondu et ont commencé les recherches", a-t-il ajouté, mais elles ont été gênées par des alertes météorologiques et l'état des pistes. "Toutefois, nous continuons à effectuer des recherches par hélicoptère et par drones lorsque le temps le permet", précise le communiqué.

La police a ajouté que des recherches au sol seraient programmées lorsque le temps s'améliorerait et que les conditions seraient plus sûres pour les équipes de secours.

La police a déclaré avoir répondu à 14 appels sur le Mont San Antonio, connu localement sous le nom de Mont Baldy, et dans les environs, au cours des quatre dernières semaines, et a averti les randonneurs de "tenir compte des avertissements" avec les conditions météorologiques défavorables.

M. Sands vit à Los Angeles depuis 2020 et est apparu récemment dans le drame Benediction, avec Peter Capaldi.