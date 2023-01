Les "dragons célestes" de "One Piece" utilisés de façon antisémite

Les "dragons célestes" sont des personnages immensément riches et privilégiés, dont les internautes antisémites se servent pour désigner les Juifs

Pour échapper aux règles de modérations sur les réseaux sociaux et les forums, des internautes utilisent "dragons célestes" du célèbre manga d’Eiichirō Oda "One Piece" pour exprimer leur antisémitisme. En effet, ces "dragons célestes" sont des personnages immensément riches et privilégiés, dont les internautes antisémites se servent pour désigner les Juifs.

Ce phénomène prend de l’ampleur depuis quelques semaines, en particulier sur Twitter mais les premières insultes antisémites avec de telles références remontent à une dizaine d’années, notamment sur les forums de "jeuxvidéos.com". Au Japon, les "dragons célestes" ont entre autre été utilisés pour parler de la famille Rothschild de manière camouflée.

La question de savoir si le manga "One Piece" cache des sous-entendus antisémites s’est déjà posée sans qu’une réponse claire n’ait pu être donnée. Le manga a toutefois déjà été accusé de "véhiculer des stéréotypes racistes".

"One Piece", dont l’adaptation à l’écran contient plus de 1 000 épisodes, n’est pas le seul manga à avoir été ciblé par ce genre d’accusations. L’auteur de "l’Attaque des Titans", Hajime Isayama, a lui aussi été accusé d’antisémitisme par certains de ses lecteurs. Ces derniers ont dressé un parallèle entre les "Eldiens" opprimés et les Juifs pendant la Shoah, et ont qualifié les "Titans" de fascistes.