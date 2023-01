Brad Pitt met en vente sa maison de Los Angeles pour 40 millions de dollars

Certains affirment que l'acteur de 59 ans pourrait vouloir s'installer dans le sud de la France, où il possède un vignoble

Brad Pitt a mis en vente sa maison de Los Angeles, maison dans laquelle il habite depuis une trentaine d'années. Celle ou celui capable de débourser 40 millions de dollars pourra acquérir cette vaste propriété, située dans le quartier de Los Feliz, relate le magazine People qui cite une source immobilière. L'acteur avait acheté cette maison en 1994 pour "seulement" 1,7 million de dollars à Cassandra Peterson, plus connue sous le nom d'Elvira, maîtresse des ténèbres. C'est donc une plus-value de 38,3 millions de dollars qui attend le compte bancaire de la star, en cas de vente.

JEAN BAPTISTE LACROIX / AFP Une vue générale de la maison de Brad Pitt située à Los Feliz, en Californie

Après l'achat de cette maison, Brad Pitt avait acquis plusieurs propriétés voisines afin d'agrandir encore la sienne. Il avait également fait l'acquisition deux terrains adjacents sur lesquels il a fait construire une grande piscine extérieure, un court de tennis privé et un skate park, selon le magazine Architectural Digest. La propriété est située sur un terrain de 1,2 hectare et comprend une maison principale de style artisanal de 621,7 mètres carrés, construite en 1915, avec six chambres à coucher et sept salles de bain.

Selon la source de People, Brad Pitt est actuellement "à la recherche de quelque chose de plus petit", sans doute parce que les six enfants qu'il a élevés avec Angeline Jolie, dont il est séparés depuis maintenant plusieurs années, sont grands. Selon d'autres sources, l'acteur de 59 ans, qui est actuellement à l'affiche du film "Babylon" de Damien Chazelle, pourrait vouloir s'installer dans le sud de la France, dans le Var, où il possède un vignoble fructueux.