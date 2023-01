Le "brutalisme", à l'origine de l'immeuble "le plus moche du monde"

Le "brutalisme" est né dans les premières années de l'État d'Israël, alors que le mot d’ordre des architectes était de construire rapidement et bon marché

Le brutalisme, tel est le style architectural dont a hérité la tour Nahoum à Bat Yam dans la banlieue de Tel Aviv, élu “bâtiment le plus laid du monde” par les utilisateurs de Reddit. Cette tour, pourtant révolutionnaire pour son époque puisque prévue à usage mixte, mélangeant commerce et habitation, aurait pu mériter meilleur accueil, selon le fils du concepteur Marian Greenhouse, qui se dit pour autant “amusé” par ce titre.

En effet, le brutalisme est né dans les premières années de l'État d'Israël. Époque particulièrement difficile durant laquelle le mot d’ordre des architectes était simple: construire rapidement, fonctionnellement et bon marché. Un antagonisme stylistique provenant des souvenirs douloureux de la seconde guerre mondiale, mettant peu l’accent sur l’esthétisme.

Capture d'écran / Reddit Un immeuble à Bat Yam désigné "bâtiment le plus laid au monde"

Néanmoins, le brutalisme compte des amateurs, tel Jeremy Hoffman, conservateur à la municipalité de Tel Aviv. Pour lui, “le brutalisme symbolise le Sabra (le juif né en Israël) dont on dit qu’il est comme la figue de barbarie, dur à l'extérieur, doux à l'intérieur ! Pour ce passionné, ce mouvement représente les débuts difficiles de l’Etat d'Israël.

Le brutalisme, rébellion brutale contre les fioritures et le classicisme, est pourtant encore utilisé pour concevoir de nombreux bâtiments de Tel Aviv, tels des hôtels, des auditorium ou même le siège du parti Likoud, bataillant ainsi avec les autres styles architecturaux de la ville comme le style éclectique des années 1920, mélange d’orientalisme et d’art-déco, ou encore le style bauhaus, puriste, blanc immaculé qu’on trouve essentiellement dans le quartier de Neve Tsedek. La tour Nahoum, forte de sa nouvelle réputation continue d’attirer les touristes venus l’admirer pour son étrangeté. Nous n’avons pas fini d’entendre parler du "bâtiment le plus moche du monde”.