Le festival du film de Sundance fait son grand retour

L'édition de cette année met notamment à l'honneur le thème de la sexualité féminine

Réalisateurs de films indépendants et stars d'Hollywood ont chaussé leurs après-skis et ont mis le cap pour la première fois depuis trois ans sur les montagnes de l'Utah, où le festival de Sundance fait son grand retour post-pandémie à partir de jeudi.

Co-fondé par l'acteur Robert Redford, cet événement se tient jusqu'au 29 janvier dans une station à plus de 2.000 mètres d'altitude. Il constitue une plateforme de lancement essentielle pour de nombreux films indépendants et documentaires.

Après deux éditions en ligne, Sundance est désormais le dernier grand festival de cinéma à revenir vers un format classique. Environ 110 films se partagent l'affiche cette année. "C'est très excitant d'être de retour", a déclaré la directrice du festival, Joana Vicente, lors d'une conférence de presse jeudi.

VIVIEN KILLILEA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Une vue du public alors qu'Indigo Girls se produit sur scène lors de la soirée d'ouverture du festival de Sundance, le 19 janvier 2023

Les documentaires sont traditionnellement la pierre angulaire du festival, et l'édition de cette année met notamment à l'honneur le thème de la sexualité féminine. Parmi les projets abordant ce sujet, "The Disappearance of Shere Hite" de la réalisatrice Nicole Newnham, retrace l'histoire oubliée de l'autrice du "Rapport Hite", une étude pionnière sur la sexualité féminine qui s'est vendue à des millions d'exemplaires. "Judy Blume Forever" raconte notamment comment cette auteure américaine a initié une génération de jeunes filles à la puberté et au sexe, mais a été attaquée par des militants conservateurs. Et "Pretty Baby" traite de l'hypersexualisation des jeunes femmes, en se penchant sur le cas du mannequin Brooke Shields.

MICHAEL TULLBERG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Les réalisateurs Ashley Sabin et David Redmon posent avec les "fantômes du cinéma" lors de la première de "Kim's Video" du Festival du film de Sundance 2023

L'Ukraine et les femmes iraniennes sont également à l'honneur. "Iron Butterflies" examine le crash du vol MH17, abattu en 2014 par des séparatistes soutenus par la Russie en Ukraine, et relie l'absence de conséquences pour les responsables à la guerre actuelle. Le conflit est lui le sujet de "20 Days in Mariupol".

Le très personnel "Joonam" suit quant à lui trois générations de femmes de la famille iranienne de la réalisatrice Sierra Urich. Les longs métrages "The Persian Version" et "Shayda" explorent également les histoires des femmes en Iran et dans sa diaspora, au moment où le pays est secoué par d'importantes manifestations.

Côté fictions, Sundance se concentre essentiellement sur les films à petit et moyen budget. Mais des dizaines de stars hollywoodiennes feront le déplacement pour un certain nombre d'avant-premières.