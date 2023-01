La 2e saison de "Mo" sur la vie d'un réfugié palestinien prochainement sur Netflix

La première saison de 24 épisodes, qui a rencontré un franc succès avait été diffusée en août 2022

Netflix a annoncé mercredi qu'il allait lancer une deuxième saison de la série à succès "Mo" de l'humoriste américain d'origine palestinienne Mohammed Amer. L'acteur égyptien américain Ramy Youssef, qui a co-créé la série avec Amer, reviendra également en tant que producteur exécutif. La série suit un réfugié palestinien (Amer) dans son voyage vers l’asile aux États-Unis.

"Je suis reconnaissant de pouvoir continuer à raconter une histoire universelle de lutte qui concerne tant de réfugiés et des millions d'êtres humains sous-représentés qui essaient d'être vus dans le monde entier, et de pouvoir emmener les personnes qui ont aimé et soutenu Mo Najjar avec nous pour clore ce chapitre de son histoire", a déclaré Amer dans un communiqué.

La première saison de 24 épisodes, qui a rencontré un franc succès avait été diffusée en août 2022. Par ailleurs, les célèbres humoristes Mo Amer et Maz Jobrani, réputés pour avoir intégré la culture du Moyen-Orient dans le stand-up américain, présenteront leur style unique de comédie d'observation à l'Etihad Arena, sur l'île de Yas à Abu Dhabi le 4 mars. Mo Amer fait partie du trio comique du standup "Allah Made Me Funny" sorti en 2008.

Amer a été nominé pour les Independent Spirit Awards 2023 dans la catégorie "Meilleure performance" principale dans une nouvelle série scénarisée.