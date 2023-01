Beyoncé remonte sur scène pour un concert privé à Dubaï après quatre ans d'absence

L'hôtel de luxe Atlantis The Royal aurait déboursé près de 24 millions de dollars pour s'offrir le concert de la chanteuse

La mégastar de la pop Beyoncé est remontée sur scène samedi soir, quatre ans après son dernier concert. La chanteuse était la tête d'affiche d'une soirée privée organisée à Dubaï pour l'ouverture de l'hôtel de luxe Atlantis The Royal, à laquelle étaient conviés journalistes et influenceurs du monde entier, dont Bar Refaeli.

Sur le carton d'invitation pour ce "spectacle unique", était mentionné : "Beyoncé vous invite à un week-end où vos rêves deviennent vos objectifs". Les invités ont été invités à mettre leurs téléphones portables dans des étuis spéciaux et à éviter de documenter l'événement, une consigne qui n'a pas été suivie par certains des invités.

Lors du concert qui a duré une heure et quart, Beyonce a interprété 17 chansons, mais aucune de son nouvel album "Renaissance". La chanteuse a ouvert le bal avec la chanson "At Last", avant de faire monter sur scène sa fille aînée Blue-Ivy pour un duo sur "Brown Skin Girl". La chanteuse de 41 ans était accompagnée d'un groupe, de plusieurs danseurs et d'un orchestre de 48 femmes.

Parmi les célébrités venues assister à la représentation figuraient la star de la télé-réalité et mannequin Kendall Jenner, les actrices Rebel Wilson et Ellen Pompeo, ou encore le membre du groupe "One Direction" Liam Payne. Selon GQ Middle East, l'Atlantis The Royal, situé au cœur de Palm Jumeirah, aurait déboursé près de 24 millions de dollars afin de s'offrir le concert de Beyoncé.

La dernière fois que la chanteuse est montée sur scène pour un concert, c'était en décembre 2018, lorsqu'elle s'est produite avec son mari, le rappeur Jay-Z, au festival Global Citizen à Johannesburg. La performance d'hier soir a eu lieu environ deux semaines avant la cérémonie des Grammy Awards, où elle est nominée dans neuf catégories. Bien qu'elle ne l'ait pas annoncé officiellement, Beyoncé devait entamer une tournée mondiale dans les prochains mois.