Les fans de Fauda sont aux anges : la quatrième saison de la série israélienne à succès a enfin débarqué sur Netflix vendredi. Déjà diffusée en Israël sur le réseau YES, la nouvelle saison de Fauda ("chaos" en arabe) plante son intrigue cette fois en Europe. L'action se déroule environ deux ans après les événements de la saison précédente. Le héros, Doron, vit dans la ferme de son père, coupé du monde et des autres membres de son unité et éprouve une grande frustration d'en être éloigné. Il va alors se rendre à Bruxelles, à la demande du capitaine Ayoub, pour une mission qui ne va pas se passer comme prévu.

Entre opération spéciale et enlèvement revendiqué par le Hezbollah, cette nouvelle saison démarre à cent à l'heure, tandis que le public francophone se rejouira de retrouver l'actrice Laura Smet au casting, dans le rôle d'une policière.

Fauda a conquis la critique et des millions de téléspectateurs à travers le monde depuis sa diffusion sur Netflix en décembre 2016. Le New York Times l'a distinguée comme l'une des meilleures séries étrangères de la décennie 2010. Elle est en outre devenue l'emblème du savoir-faire israélien en matière de formats originaux et relativement peu chers à produire.

Son succès tient notamment à son réalisme, les deux auteurs Lior Raz et Avi Issacharoff étant d'anciens membres d'une unité infiltrée et sa volonté affichée de présenter une vision nuancée du conflit israélo-palestinien.

"Cela reste une fiction même si on essaye de donner des éléments de réalité", précise Avi Issacharoff qui dit s'être inspiré de Yahya Sinwar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza, pour créer les principaux personnages palestiniens. Le charismatique capitaine Ayoub, personnage phare des services de sécurité israélien, est lui aussi inspiré d'une personne ayant existé.