Paris : Louis Vuitton présente sa nouvelle collection sur fond de musique arabe

Cette semaine, la célèbre marque de luxe française Louis Vuitton a présenté sa collection de vêtements pour hommes automne/hiver 2023 lors de la semaine de la mode à Paris, avec en fond sonore la chanson arabe à succès "Basbousa", de l'artiste libanais Ahmad Music. La chanteuse Rosalia, lauréate d'un Grammy latin, l'a interprétée, tandis que les mannequins ont dansé sur cette chanson devenue virale sur TikTok.

"Vous entendez ça ? Rosalia chante 'Basbousa' au défilé de mode Louis Vuitton à Paris. C'est pour ça qu'elle est la meilleure", a déclaré l'un des fans. Elle a également interprété le morceau " El Mal Querer " extrait de son premier album "Los Ángeles ", sorti en 2017.

Le mois dernier, elle s'est associée à Cardi B pour un nouveau remix de "Despechá" et la semaine dernière, elle a partagé un extrait d'une nouvelle chanson intitulée 'Lie Like You Love Me', dont la sortie est prévue pour le 27 janvier.

La marque a mis l'accent sur les vêtements d'extérieur aux silhouettes allongées, allant des manteaux ajustés aux blousons bombardiers bouffants.

La semaine dernière, Malcolm Hoenlein, éminent dirigeant juif américain, a critiqué Louis Vuitton pour avoir choisi Bella Hadid dans sa nouvelle campagne. Bella Hadid, qui a déjà exprimé des opinions antisémites et anti-israéliennes sur les réseaux sociaux, doit devenir le visage d'une nouvelle collaboration de la marque avec la célèbre artiste japonaise Yayoi Kusama.