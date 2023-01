Justin Bieber vend les droits de son catalogue musical à la société Hipgnosis

"Cette acquisition se classe parmi les plus gros deals jamais réalisés"

Le chanteur canadien Justin Bieber a vendu les droits de son catalogue musical à Hipgnosis pour plus de 200 millions de dollars, a annoncé la société mardi, suivant une longue liste d'artistes, comme Bob Dylan ou Bruce Springsteen, qui ont cédé leur répertoire pour plusieurs centaines de millions de dollars. "Hipgnosis a acquis la totalité des parts de Justin Bieber dans ses droits d'édition (y compris la part de l'auteur dans l'exécution), les enregistrements principaux et les droits voisins pour l'ensemble de son catalogue", a annoncé Hipgnosis, la société de gestion de droits musicaux, qui détient déjà ceux des Red Hot Chili Peppers.

Braun, PDG de Hybe America et manager de Bieber depuis 15 ans, a déclaré : "Je tiens à remercier Merck et toute son équipe d'Hipgnosis, ainsi que tous nos partenaires impliqués, pour avoir travaillé si dur pour que cet accord historique se produise. Lorsque Justin a pris la décision d'acheter un catalogue, nous avons rapidement constaté que Merck et Hipgnosis étaient les meilleurs partenaires pour préserver et développer cet incroyable héritage. Pendant 15 ans, j'ai été reconnaissant d'assister à ce voyage et aujourd'hui, je suis heureux pour toutes les personnes impliquées. La grandeur de Justin ne fait que commencer".

AP Photo/Chris Pizzello Justin Bieber

"L'impact de Justin Bieber sur la culture mondiale au cours des 14 dernières années a vraiment été remarquable. Cette acquisition se classe parmi les plus gros deals jamais réalisés pour un artiste de moins de 70 ans, tant est grande la puissance de cet incroyable catalogue qui compte près de 82 millions d'auditeurs mensuels et plus de 30 milliards de streams sur le seul site Spotify. Scooter Braun l'a aidé à construire un magnifique catalogue, et c'est un plaisir d'accueillir Justin et ses incroyables chansons et enregistrements dans la famille Hipgnosis", a affirmé Merck Mercuriadis, fondateur et directeur général de Hipgnosis Song Management.

Cette information arrive dans une période calme pour le chanteur, quelques semaines seulement après qu'il ait reporté les dates restantes de sa tournée "Justice" à une date non précisée "l'année prochaine". La tournée, qui devait initialement être lancée en 2020, a été reportée ou retardée à plusieurs reprises, initialement en raison de la pandémie, mais plus récemment suite à son combat contre le syndrome de Ramsay Hunt, un virus rare qui, dans son cas, a provoqué une paralysie faciale. Mégastar de sa génération, Justin Bieber a vendu plus de 70 millions d'albums et plus de 150 millions de singles dans le monde.