Comédie musicale : "Noé la force de vivre", un spectacle universel et actuel

Qui ne connaît pas l'histoire de Noé et de son arche, cet homme choisi par Dieu pour reconstruire le monde après le déluge, en embarquant un couple de chaque espèce animale dans son arche ? Aucun récit autre que celui de la Genèse et sa puissance symbolique ne semblait mieux adapté pour évoquer les défis et les enjeux de l'humanité au sein de son environnement.

Tel est le point de départ de "Noé la force de vivre", un spectacle musical librement inspiré du récit de la Genèse qui se joue au Palais des Congrès à Paris les 21,22, 28 et 29 janvier. Sur scène, pas moins de 30 acteurs et chanteurs, danseurs sans oublier les animaux plus vrais que nature.

L'idée de ce ce spectacle est celle du producteur Essai Altounian, qui la porte en lui depuis quatre ans. Il explique avoir conçu ce projet "en pensant à l'avenir de ses deux filles" et au monde qu'il souhaite leur laisser en héritage. A ses yeux, l'histoire universelle de l'arche de Noé résonne plus que jamais comme celle de la protection de la planète. A la clé, un spectacle enchanteur mêlant poésie et prouesses techniques, qui met en scène un Noé porteur de vie et témoin de l'Histoire à travers des thèmes fédérateurs.

Séduite par le projet, l'ONU a décidé de s'y associer en concluant avec la production "le pacte de Noé". Celle-ci s'est ainsi engagée à réduire l'empreinte carbone du spectacle. Ensuite, pour chaque ticket acheté, un arbre sera planté en France, en Amazonie et en Afrique. Enfin, en signant le fameux pacte, chaque spectateur s'engage à se déplacer, à manger et à consommer de façon plus responsable.