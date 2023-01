"L'Innocent" et "La nuit du 12" en tête pour les César

Les César, régulièrement pointés pour leur entre-soi, ne feront pas forcément taire ces critiques cette année

Une comédie policière réjouissante signée Louis Garrel et une enquête impossible sur un féminicide: "L'Innocent" et "La Nuit du 12" sont en tête des nominations pour les César. Présenté à Cannes où il a séduit la critique, avant de réunir plus de 700.000 spectateurs en salle, "L'Innocent" mêle comédie et film de braquage en s'inspirant de l'histoire familiale de Louis Garrel. Le film fait la course en tête pour la soirée du 24 février, avec 11 nominations, dont le meilleur film et le meilleur acteur pour Garrel, et fait figure de favori pour succéder à "Illusions Perdues", le vainqueur de l'an passé avec sept trophées.

L'enfant de la balle devenu tête d'affiche du cinéma d'auteur français côtoie dans la catégorie meilleur acteur ses aînés Jean Dujardin (pour "Novembre" sur les attentats de fin 2015), mais aussi Benoît Magimel (pour "Pacifiction" d'Albert Serra), en lice pour un doublé après son César de l'an dernier. Côté actrices, Virginie Efira, nommée pour "Revoir Paris" où elle partage d'ailleurs l'affiche avec lui, en témoin d'un attentat dans une brasserie parisienne, a toutes ses chances, face notamment à Adèle Exarchopoulos ("Rien à foutre") ou Laure Calamy ("A plein temps").

Virginie Efira

"La Nuit du 12", avec 10 nominations dont le meilleur film et la meilleure réalisation lui aussi, ainsi que le meilleur espoir masculin (Bastien Bouillon, dans un rôle de policier), est également très bien placé.

Un prix permettrait à son réalisateur, Dominik Moll, de revenir sur le devant de la scène 22 ans après son César du meilleur réalisateur pour "Harry, un ami qui vous veut du bien", et célèbrerait une fiction sur une question très contemporaine, le machisme et les violences faites aux femmes. Parmi les autres long-métrages en lice pour le meilleur film, "En Corps", signé Cédric Klapisch, l'histoire d'une danseuse classique (Marion Barbot, sélectionnée pour le meilleur espoir féminin) qui se reconstruit après une blessure. Les César, régulièrement pointés pour leur entre-soi, ne feront pas forcément taire ces critiques cette année: "En Corps" est le seul film parmi les favoris à avoir réuni plus d'un million de spectateurs (1,3 million). "Novembre" et "Simone, Le Voyage du Siècle", plus populaires avec plus de 2 millions d'entrées, doivent se contenter de sept et deux nominations chacun.