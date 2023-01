La chanteuse israélienne Noga Erez fait une surprise à Marion Cotillard à la télévision française

"Elle est incroyable, je l'adore", s’est exclamée Marion Cotillard

L’actrice française oscarisée, Marion Cotillard était l’invitée de Laurent Delahousse dimanche soir dans l’émission 20h30, le dimanche, pour la sortie du film Astérix et Obélix, l’empire du milieu, réalisé par son compagnon Guillaume Canet. Au moment où une playlist des chansons préférées de l’actrice a été présentée, celle-ci a avoué apprécier particulièrement la chanteuse israélienne Noga Erez. "Elle est incroyable, je l'adore", s’est exclamée Marion Cotillard.

Arie Leib Abrams/Flash90 La chanteuse israélienne Noga Erez

À l’instant où Marion Cotillard a confié avoir vu Noga Erez en concert à Madrid, la chanteuse est entrée sur le plateau, déboussolant l’actrice qui était manifestement heureuse de la surprise. Les deux femmes qui ne s’étaient jamais rencontrées se sont serrées dans les bras avant que Noga Erez n’interprète sa chanson End of the road.

Noga Erez, âgée de 33 ans, s'est fait connaître en 2017 avec l’album intitulé Off the radar, particulièrement salué par la critique. Mais la jeune femme qui ne parle pas le français n’a rien compris aux échanges entre Laurent Delahousse et Marion Cotillard. Elle a plus tard partagé ce moment sur son compte InsTagram, demandant à ses fans francophones de lui traduire ce qui s’était dit...