Noa Kirel disputera la première demi-finale de l'Eurovision 2023

Noa Kirel sera opposée le 9 mai aux représentants de 14 autres pays, la deuxième demi-finale se disputant le 13 mai

Mardi soir la remise des clés à la ville hôte de l’Eurovision 2023 a eu lieu à Liverpool en Angleterre. À cette occasion a eu lieu comme chaque année, le tirage au sort des demi-finales des 31 pays en lice pour la finale. Le tirage au sort a décidé que la représentante israélienne Noa Kirel, participerait à la première demi-finale, qui aura lieu le 9 mai dans la ville anglaise. Elle sera opposée aux candidats de la Serbie, de la République tchèque, de la Lettonie, de l'Azerbaïdjan, de l'Irlande, de la Finlande, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suisse, de la Croatie, de la Moldavie, de la Suède et de Malte.

La deuxième demi-finale qui se déroulera le 11 mai opposera les représentants de la Pologne, de l'Arménie, de la Géorgie, de Chypre, de la Slovénie, de la Roumanie, de Saint-Marin, du Danemark, de la Lituanie, de la Belgique, de l'Autriche, de l'Islande, de l'Albanie, de la Grèce, de l'Estonie et de l’Australie. La finale aura lieu le samedi 13 mai.

Mardi matin l'Union européenne de radiodiffusion a dévoilé le logo et le slogan du concours. Composé de cœurs qui "battent à l'unisson", il reprend les couleurs du drapeau de l'Ukraine, vainqueur du concours l’an passé, et du drapeau britannique qui organise le concours au nom du pays en guerre. Les participants s’affronteront sous le slogan United By Music (Unis par la Musique).

Il y a deux semaines le titre de la chanson que Noa Kirel interprétera lors du concours a été révélé. "Unicorn", écrite par Doron Madali, Yinon Yahel, May Sfadia et Noa Kirel sera interprétée en live pour la première fois dans deux mois lors d’une soirée festive qui sera diffusée par le radiodiffuseur public israélien Kan.