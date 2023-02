Haruki Murakami, aujourd’hui âgé de 74 ans, est régulièrement annoncé comme l’un des favoris pour le Nobel de littérature depuis des années

Le nouveau roman du célèbre écrivain japonais Haruki Murakami sortira au Japon le 13 avril, a annoncé Shinchosha, sa maison d'édition japonaise. Ce sera le premier roman que l’auteur publie depuis six ans. Le titre du livre ainsi que son sujet n’ont pour le moment pas été dévoilés et l’éditeur nippon n’est pas non plus en mesure d’informer sur les dates de parutions des traductions de l’œuvre. Shinchosha a seulement indiqué que le manuscrit contient 1 200 pages.

YOSHIKAZU TSUNO / AFP Les livres de l'auteur japonais Haruki Murakami à Tokyo le 18 août 2014

Parmi ses romans les plus connus, "Chroniques de l'oiseau à ressort" (1994), "Kafka sur le rivage" (2002) ou encore "1Q84" (2009)

L'œuvre d'Haruki Murakami, étalée sur près de quarante ans, comprend une dizaine de romans ainsi que des nouvelles et des essais traduits dans une cinquantaine de langues. Parmi ses romans les plus connus, "Chroniques de l'oiseau à ressort" (1994), "Kafka sur le rivage" (2002) ou encore "1Q84" (2009). Sa nouvelle "Drive my car" a été adaptée au cinéma et a remporté l'Oscar du meilleur film étranger en 2022. Son dernier roman, "Le Meurtre du Commandeur", date de 2017.

PHILIP FONG / AFP La Maison internationale de la littérature de Waseda, également connue sous le nom de bibliothèque Haruki Murakami, à l'université Waseda à Tokyo

Les romans de Murakami ont battu tous les records de vente au Japon : « la Ballade de l’impossible » s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires, et sa trilogie « 1Q84 », à plus de 4 millions. En France, elle a dépassé le million d’exemplaires.

Haruki Murakami n'apparaît que très rarement en public et fuit les mondanités, même si ses livres connaissent un succès mondial. Une bibliothèque en son honneur qui rassemble son œuvre a été inaugurée à l'université Waseda de Tokyo en 2021. Haruki Murakami, aujourd’hui âgé de 74 ans, est régulièrement annoncé comme l’un des favoris pour le Nobel de littérature.