"Le Maroc sera le pont dans le monde arabe pour la normalisation des relations avec Israël" (Kichka)

Le dessinateur israélo-belge était invité au Maroc pour présenter son dernier film aux commémorations des victimes de la Shoah

Pour célébrer la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste, le Bureau de liaison d'Israël à Rabat a organisé une conférence de presse du dessinateur israélo-belge israélien Michel Kichka, et fils d'un survivant de la Shoah. A cette occasion, l'artiste, qui a partagé l'histoire de son père pendant la Seconde Guerre mondiale, a déclaré : "Le Maroc sera un pont vers d'autres pays arabes et musulmans pour surmonter les difficultés politiques et normaliser les relations avec Israël".

Kichka a également évoqué son ouvrage "Deuxième génération - Ce que je n'ai pas dit à mon père", qui raconte l'histoire de "ce que c'était que de vivre dans une maison où l'Holocauste était toujours présent, mais n'était pas raconté... comme le fantôme du passé." Le livre sorti en 2012 a été un succès et a été traduit en neuf langues. Kichka espère que le livre sera également traduit en arabe, afin d'offrir une opportunité aux arabophones d'en apprendre davantage sur l'Holocauste.

Le livre de Kichka a été adapté en film d'animation sous le titre "Les secrets de mon père", qui est sorti en Belgique et en France cette année. Le dessinateur a souligné que raconter l'histoire de la Shoah, une période de l'histoire "pas facile", par le biais d'un film d'animation était "absolument inattendu". Il a également raconté au site "Morocco World News" sa visite "courte, mais intense" de trois jours au Maroc, au cours de laquelle il s'est rendu à Rabat, Tanger et Casablanca pour commémorer les victimes de l'Holocauste. "Lorsque j'ai été invité par l'ambassade d'Israël au Maroc pour ces événements, j'ai été vraiment surpris de voir que des commémorations avaient lieu au Maroc. Ça a été une bonne surprise", a-t-il affirmé.

La synagogue de Casablanca, également connue sous le nom de temple Beth El, a accueilli la cérémonie officielle pendant laquelle a été projeté le film d'animation de Kichka, en présence du ministre marocain de l'Éducation et des ambassadeurs des États-Unis, d'Allemagne et de Pologne au Maroc. "La synagogue était pleine, la moitié était des juifs et l'autre, des musulmans. Et ça a été un moment très influent pour moi", saluant "l'hospitalité, à la chaleur et à la coexistence dont ont fait preuve les Marocains". Il a affirmé n'avoir cessé de se demander quand allait-il retourner au Maroc, admettant qu'il avait beaucoup à apprendre sur la culture du pays, son histoire et surtout son peuple.

Eyal David, Israeli liaison office in Morocco Le caricaturiste israélien Michel Kishka lors d'une conférence au Bureau de liaison israélien avec le Maroc à Rabat

Le caricaturiste a également mis en avant la "forte relation" qui lie les Juifs d'Israël au Maroc, qu'il attribue aux efforts déployés par les rois du Maroc aux XXe et XIe siècles, dont Mohammed V, Hassan II et Mohammed VI. Concernant les relations entre le Maroc et le peuple juif, Kichka s'est dit "optimiste", en particulier après l'ouverture du bureau de liaison officiel israélien à Rabat il y a deux ans. De son côté, l'ambassadrice israélienne au Maroc, Alona Fischer, a affirmé : "Le Maroc peut être un modèle de coexistence, non seulement pendant les temps sombres de l'Holocauste, mais jusqu'à maintenant et à travers l'histoire".

Kichka est né en Belgique en 1954 et a immigré en Israël à l'âge de dix-neuf ans. Il est actuellement professeur à l'Académie des Arts de Jérusalem, et est l'un des artistes de bande dessinée et des caricaturistes politiques les plus en vue d'Israël.