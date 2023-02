Spotify : une nouvelle playlist en soutien aux femmes d'Iran

La playlist compte également des artistes iraniens qui vivent en dehors du pays

La plateforme musicale Spotify a lancé une nouvelle playlist "Femmes d’Iran" en soutien aux manifestations de femmes dans le pays qui luttent pour leur liberté. Cette playlist a pour objectif de donner plus de voix aux femmes iraniennes et à leurs alliés dans le monde. "Femmes d’Iran" comprend des titres interprétés par des chanteuses iraniennes de renom, dont Googoosh, Mahasti et Hayedeh, aux côtés des artistes Shervin Hajipour et Toomaj Salehi, tous deux arrêtés et emprisonnés après avoir partagé leur musique pour soutenir la lutte contre les injustices du régime iranien.

Hajipour a été libéré en octobre dernier à la suite de pressions internationales.

ATTA KENARE / AFP Archive - La police des mœurs met en garde des jeunes femmes contre leur port du voile jugé non réglementaire à Téhéran, en Iran

Spotify a créé une fonction qui permet à la communauté créative iranienne de s’exprimer sur différents sujets tels que la culture, l’art et la liberté d’expression. La sélection personnalisée de 50 chansons, pilotée par un algorithme, regroupe plus de 100 chansons iraniennes et comprendra cinq chansons épinglées à la playlist de chaque utilisateur, dont Baraye de Hajipour et Soorakh Moosh de Salehi.

La playlist compte également des artistes iraniens qui vivent en dehors du pays, dont Rana Mansour, Snoh Aalegra et la chanteuse irano-néerlandaise Sevdaliza. Des centaines de personnalités internationales, de lauréats du prix Nobel à des acteurs, ont publié mercredi un appel commun appelant au soutien "sans faille" des Iraniens qui protestent contre le régime de leur pays et défient la répression.

Cet appel estime que "le triomphe de la liberté en Iran pourrait relancer la vague mondiale de démocratisation qui était si forte à la fin du XXe siècle, mais qui s'est affaiblie face à la contre-attaque autoritaire".