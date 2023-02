CULTURE avec Valérie Abécassis, vendredi à 20h et samedi à 22h (il), sur i24NEWS

Cette semaine dans CULTURE, portrait d'Anatoli Kaplan, un artiste peintre russe et juif qui, malgré les persécutions au début du siècle en Russie, a non seulement pu travailler, mais aussi peindre le petit monde du Shtetl. Une énigme... Et notre dossier : le Kafka nouveau est arrivé. Nouveau roman, nouvelle édition du Procès, rééditions restaurées, nouvelles éditions dans la Pléiade. On en parle avec Valérie Abécassis, vendredi à 20h il et samedi à 22h il, sur i24NEWS.