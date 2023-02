Le cinéaste iranien Jafar Panahi libéré sous caution après sept mois de prison

Il a été libéré "deux jours après avoir entamé une grève de la faim"

Le réalisateur iranien dissident Jafar Panahi a été libéré de la prison d'Evin à Téhéran, a annoncé son épouse Tahereh Saeidi dans un message posté sur Instagram.

Jafar Panahi a été libéré vendredi, deux jours après avoir annoncé qu'il entamait une grève de la faim pour protester contre le fait qu'il était toujours incarcéré. En octobre dernier, la Cour suprême iranienne avait annulé une condamnation de six ans prononcée contre le réalisateur en 2010 pour "propagande contre le système". Cette peine était devenue caduque en raison du délai de prescription de dix ans en vigueur dans le pays. Mais l'épouse et les avocats du réalisateur ont déclaré que les services de sécurité iraniens forçaient le pouvoir judiciaire à le maintenir derrière les barreaux.

"Bien que je sois heureux de la libération de M. Panahi, il faut dire qu'elle aurait dû avoir lieu il y a trois mois", a déclaré l'avocat du réalisateur, Saleh Nikbakht, dans un communiqué vendredi. Il a noté que M. Panahi aurait dû être libéré sous caution le 18 octobre dernier, le jour où sa condamnation a été annulée.

Le cinéaste dissident iranien Jafar Panahi

Panahi, 62 ans, est considéré comme l'un des plus grands maîtres vivants du cinéma iranien. Il est connu dans le monde entier pour des œuvres primées telles que "Le Cercle", "Hors-jeu", "Ceci n'est pas un film", "Taxi" et, plus récemment, "No Bears", qui a remporté le prix spécial du jury à Venise l'année dernière.

Le réalisateur a été arrêté en juillet dernier à Téhéran dans le sillage de la répression du gouvernement conservateur du pays. Panahi s'était rendu au bureau du procureur de Téhéran pour suivre la situation d'un autre cinéaste dissident, Mohammad Rasoulov, qui avait été incarcéré quelques jours plus tôt après avoir signé un appel contre les violences policières.

Panahi et Rasoulov ont été incarcérés à la prison Evin de Téhéran pour prisonniers politiques en juillet dernier, avant la vague de protestations déclenchée en septembre par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, alors qu'elle était détenue pour avoir prétendument porté un hijab non fermé. Ces protestations ont entraîné la mort de plus de 500 civils par les forces de sécurité gouvernementales et l'arrestation ou l'interdiction de tourner des films pour plus de 100 membres de l'industrie cinématographique iranienne. Le 7 janvier, Rasoulov a bénéficié d'un permis de sortie de deux semaines pour raisons de santé, a déclaré son avocat à l'agence de presse française AFP. Il est toujours en congé maladie.

Le 4 janvier, les autorités iraniennes ont libéré Taraneh Alidoosti, la vedette du film oscarisé d'Asghar Farhadi "Le vendeur", près de trois semaines après son incarcération pour avoir critiqué la répression des manifestations antigouvernementales.