La comédie musicale Matilda arrive en Israël cet été

La comédie musicale "Matilda" basée sur le livre éponyme de Roald Dahl, à l’affiche depuis douze ans dans les théâtres anglais, arrivera en Israël l’été prochain pour dix représentations. Énorme succès à Londres ainsi qu’à Broadway, "Matilda", encensée par la critique, a remporté de nombreuses récompenses. Les spectacles auront lieu au mois d’août à Tel Aviv.

L'intrigue de "Matilda" se concentre sur une jeune fille britannique qui a un amour sans fin pour les livres. Elle a un frère aîné stupide et des parents mesquins et cela ne va pas s’arranger avec son entrée au CP où elle doit affronter la diabolique directrice de l’école.

Le casting nécessite de très jeunes acteurs, et "Matilda met en vedette certains des enfants les plus talentueux du monde, de jeunes acteurs qui savent à la fois chanter et danser, ont une présence scénique devant une salle comble, que certains Israéliens auront la chance de pouvoir venir admirer", affirme le communiqué.

Le spectacle sera joué en anglais avec des sous-titres en hébreu à partir du 7 août 2023, au Tel Aviv Performing Arts Center. La comédie musicale "Matilda", précèdera d’environ trois semaines un autre immense succès des théâtres londoniens, la comédie musicale We Will Rock You, qui reprend les plus grands tubes du légendaire groupe de rock britannique Queen, dont les dix représentations auront lieu entre le 30 août et le 9 septembre 2023.